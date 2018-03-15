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صور.. طلاب المدارس الأمريكية يتظاهرون للمطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة

الخميس، 15 مارس 2018 03:10 ص
صور.. طلاب المدارس الأمريكية يتظاهرون للمطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة مظاهرات لطلاب المدارس الأمريكية





أ.ف.ب _ تصوير رويترز
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تظاهر المئات من طلاب المدارس الأمريكية، الأربعاء، فى أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد قوانين الأسلحة فى البلاد، ومنع سلسة حوادث إطلاق النار التى تسبب آخرها فى مقتل 14 شخصا فى مدرسة بولاية فلوريدا.

خرج الطلاب فى أنحاء الولايات المتحدة فى مسيرات، الأربعاء، تلبية لدعوة وطنية للمطالبة بتشديد قوانين الأسلحة لمنع تكرار حوادث إطلاق النار كالمجزرة التى وقعت الشهر الماضى فى ثانوية فى فلوريدا وأودت بحياة 17 شخصا.

وتجمع مئات الطلاب من مدارس منطقة واشنطن أمام البيت الأبيض وهم يهتفون "كفى" رافعين لافتات كتب عليها "احموا الناس لا الأسلحة".

وشارك الطلاب فى مدن عدة فى دقيقة صمت تكريما لـ14 طالبا وثلاثة موظفين قضوا فى إطلاق النار فى ثانوية مارجورى ستونمان دوغلاس بمدينة باركلاند فى ولاية فلوريدا فى يوم عيد الحب.

وخرج الطلاب من صفوفهم للمشاركة فى مسيرة حددت مدتها بـ17 دقيقة، تمثل دقيقة لكل من الضحايا، لكن سرعان ما تبين أن العديد من الطلاب فى مدارس على الساحل الشرقي، قرروا عدم العودة إلى الصفوف والتظاهر عوضا عن ذلك.

وجاء الاحتجاج الذى تمت الدعوة له على مستوى البلاد بعد شهر على قيام نيكولاس كروز، الطالب السابق فى ثانوية ستونمان دوغلاس البالغ من العمر19 عاما ويعانى من اضطرابات عقلية، بإطلاق وابل من الرصاص على زملائه السابقين.

وتكريم ضحايا ثانوية ستونمان دوغلاس هو أيضا تحرك للاحتجاج على حوادث إطلاق النار الدامية التى تهز الولايات المتحدة وتتسبب بوفاة أكثر من 30 ألف شخص سنويا.

ومنظمو التحرك ينتمون لنفس المجموعة التى نظمت "مسيرة النساء" عندما نزل ملايين المتظاهرين إلى شوارع مدن فى أنحاء الولايات المتحدة فى يناير 2017 للاحتجاج على تنصيب دونالد ترامب رئيسا، وألمح ترامب لفترة قصيرة إلى تأييده تشديد قوانين حيازة الأسلحة، لكنه متهم الآن بالتراجع أمام ضغط لوبى الأسلحة القوى فى الولايات المتحدة.

احتجاجات طلاب المدارس الأمريكية
احتجاجات طلاب المدارس الأمريكية

 

تجمع لطلاب المدارس الأمريكية للتنديد بقوانين حيازة الأسلحة
تجمع لطلاب المدارس الأمريكية للتنديد بقوانين حيازة الأسلحة

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

طلاب المدارس الأمريكية يتظاهرون
طلاب المدارس الأمريكية يتظاهرون

 

عشرات الطلاب الأمريكيين يحتجون
عشرات الطلاب الأمريكيين يحتجون

 

فعاليات منددة لحيازة الأسلحة فى أمريكا
فعاليات منددة لحيازة الأسلحة فى أمريكا

 

مسرات لطلاب المدارس الأمريكية
مسيرات لطلاب المدارس الأمريكية

 

مظاهرات فى الولايات المتحدة بسبب حيازة الأسلحة
مظاهرات فى الولايات المتحدة بسبب حيازة الأسلحة

 

مظاهرات فى الولايات المتحدة ضد قوانين حيازة الأسلحة
مظاهرات فى الولايات المتحدة ضد قوانين حيازة الأسلحة

 

مظاهرات لطلاب المدارس الأمريكية بسبب قوانين حيازة الاسلحة
مظاهرات لطلاب المدارس الأمريكية بسبب قوانين حيازة الاسلحة

 

مظاهرات لطلاب المدارس الأمريكية
مظاهرات لطلاب المدارس الأمريكية

 


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طلاب المدارس الأمريكية

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