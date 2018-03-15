صور.. سكرتير عام المنوفية يتفقد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام







لمنوفية _ محمد فتحى

تفقد اليوم الخميس، الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية غرفة العمليات المركزية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للوقوف على الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها فى مارس الجارى، بحضور اللجنة المشكلة لإدارة الغرفة أثناء سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأجرى السكرتير العام اتصالا مباشرًا مع العميد خالد فاروق مسئول غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء عن طريق وحدة الفيديو كونفرانس للتأكيد على أن محافظة المنوفية قد انتهت بشكل تام من كافة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، كما تفقد خطوط الاتصال الداخلية والمباشرة، متضمنة ( تليفون – فاكس – جهاز حاسب آلى) داخل الغرفة للوقوف على مدى جاهزيتها وربطها بغرف عمليات مراكز ومدن ومديريات الخدمات بالمحافظة لتصبح كيان واحد لعدم التداخل والإزدواجية فى العمل وكذا التأكد من شاشات البث لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل الغرفة، فضلًا عن مدى جاهزية الغرفة بكافة المعدات والأجهزة التى تمكنها من أداء العمل بدقة وسرعة.

وعلى جانب آخر، قرر السكرتير العام بتشكيل 5 لجان برئاسة محمد سعد مدير عام إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة وعضوية موظفى إدارة التفتيش والمتابعة للمرور على المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها وتلافى كافة السلبيات التى تعرقل سير العملية الانتخابية بالمحافظة وإعداد تقرير مفصل بها تمهيدًا لمرور السكرتير العام ووكلاء الوزارة المعنيين بالعملية الانتخابية على اللجان بأنفسهم.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام على أنه تم تدريب مسئولى غرفة العمليات والأزمات على كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة وتنمية مهارتهم، مشيرًا إلى ضرورة دمج غرف العمليات وإدارة الأزمات بكافة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، موجها كافة الجهات المعنية بالمحافظة إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود والتحلى بروح الفريق وبذل قصارى جهدهم أثناء سير العملية الانتخابية للخروج بالمظهر المشرف والذى تظهر به المحافظة دائمًا.























