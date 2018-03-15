صور.. سامح عاشور يعلن عن تخصيص وثيقة تأمين للمحامين المشتغلين

صور.. سامح عاشور يعلن عن تخصيص وثيقة تأمين للمحامين المشتغلينالخميس، 15 مارس 2018 10:09 م
سامح عاشور نقيب المحامين
الأقصر : محمد السيد - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن السعى لتنفيذ مشروع لترشيد دمغة المحاماة، وتخصيص وثيقة تأمين للمحامين المشتغلين مدعومة من النقابة وتوزيع مجلة المحاماة مجانا على المحامين المشتغلين.
وأضاف عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر الأول لنقابة المحامين المنعقد فى الأقصر، أن نادى ونقابة المحامين فى الأقصر ستتولى بناؤه القوات المسلحة، مؤكدا أن النقابة ستقيم مشروع استثمارى فى العاصمة الإدارية الجديدة عقب تخصيص مساحات لها، متابعا: "سنأخذ أفضل الأماكن المتاحة فى العاصمة الإدارية".
واختتم سامح عاشور نقيب المحامين: "بدأنا مشوار وخطوات صحيحة فى النقابة، هناك نقابات عجزت عن سداد المعاشات لأعضائها، ونحن أغنياء بمواردنا ومش هنسمح لحد أن ينتزع مننا هذه القيمة والاستقلالية، من يحتمى بالمحامين لا يهان ولا يهزم".
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة