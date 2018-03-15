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صور.. روسيا تنهى إجراءات الاستعداد للانتخابات الرئاسية

الخميس، 15 مارس 2018 08:34 م
صور.. روسيا تنهى إجراءات الاستعداد للانتخابات الرئاسية إجراءات الاستعداد للانتخابات الروسية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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قام أعضاء اللجنة الانتخابية المحلية اليوم الخميس، بإنهاء إجراءات الانتخابات الرئاسية الروسية، والمقررة يوم الأحد المقبل،

وحمل أعضاء اللجنة صناديق الاقتراع فى لجنة قرية فيرخينايا بريوسا السيبيرية.

وفى سياق متصل قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشئون الدولية ليونيدسلوتسكى اليوم السبت، إن المجلس أرسل دعوات إليقرابة 250 ممثلا من 74 دولة لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى روسيا، مؤكدا استمرار المجلس فى إرسال الدعوات.

وأضاف سلوتسكى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - : "يواصل مجلس الدوما العمل بشأن دعوة مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، أعتقد أن عددهم سيكون أكبر من الرقم الذى أعلن عنه سابقاً ، سيتم الإعلان عن البيانات لاحقاً".

صناديق الانتخابات
صناديق الانتخابات

 

جانب من الصناديق
جانب من الصناديق

 

إجراءات الاستعداد للانتخابات
إجراءات الاستعداد للانتخابات

 


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