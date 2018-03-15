صور.. رئيس وزراء سلوفينيا يستقيل بعد إبطال القضاء استفتاء بشأن مشروع حكومى

صور.. رئيس وزراء سلوفينيا يستقيل بعد إبطال القضاء استفتاء بشأن مشروع حكومىالخميس، 15 مارس 2018 02:00 ص
ميرو سيرار رئيس الوزراء السلوفينى
ليوبليانا (أ ف ب)
إضافة تعليق
قدّم رئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار، استقالته مساء الأربعاء، بعد إبطال القضاء استفتاء نظّمته الحكومة، ووافق فيه الناخبون على مشروع حكومى ضخم للبنية التحتية.
وقال سيرار (يسار وسط) خلال مؤتمر صحفى، إن "قوى الماضى لا تسمح لنا بالعمل من أجل الأجيال المقبلة (...) أنا أتقدم باستقالتى إلى البرلمان".
وأبطلت المحكمة الدستورية الاستفتاء الذى وافق خلاله الناخبون على مشروع حكومى ضخم لتطوير ميناء كوبر على ساحل البحر الادرياتيكي.
رئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار خلال مؤتمر صحفى
رئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار
رئيس الوزراء السلوفينى
ميرو سيرار
إضافة تعليق
صور..الإهمال يضرب حدائق الأهرام..المنطقة تتجه نحو العشوائية بسرعة التوك توك..والقمامة تسكن جوانب المدينة وتكسير الطرق والورش المُخالفة تزعج السكان..والأهالى يقترحون تأسيس اتحاد شغالين للتخلص من دوامة المسئولين
"الأموال العامة" تواصل التحقيقات فى استيلاء 3 مسئولين بشركة بترول على 962 مليون دولار .. تحريات رقابية استمرت 6 أشهر.. المتهمون تلاعبوا بكميات وأسعار البترول الموردة.. وأسسوا شركة وهمية لتهريب الأموال لقطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة