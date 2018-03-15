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صور.. رئيس وزراء سلوفينيا يستقيل بعد إبطال القضاء استفتاء بشأن مشروع حكومى

الخميس، 15 مارس 2018 02:00 ص
صور.. رئيس وزراء سلوفينيا يستقيل بعد إبطال القضاء استفتاء بشأن مشروع حكومى ميرو سيرار رئيس الوزراء السلوفينى





ليوبليانا (أ ف ب)
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قدّم رئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار، استقالته مساء الأربعاء، بعد إبطال القضاء استفتاء نظّمته الحكومة، ووافق فيه الناخبون على مشروع حكومى ضخم للبنية التحتية.

وقال سيرار (يسار وسط) خلال مؤتمر صحفى، إن "قوى الماضى لا تسمح لنا بالعمل من أجل الأجيال المقبلة (...) أنا أتقدم باستقالتى إلى البرلمان".

وأبطلت المحكمة الدستورية الاستفتاء الذى وافق خلاله الناخبون على مشروع حكومى ضخم لتطوير ميناء كوبر على ساحل البحر الادرياتيكي.

رئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار خلال مؤتمر صحفى
رئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار خلال مؤتمر صحفى

 

رئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار
رئيس الوزراء السلوفينى ميرو سيرار

 

رئيس الوزراء السلوفينى
رئيس الوزراء السلوفينى

 

ميرو سيرار
ميرو سيرار

 


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