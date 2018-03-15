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صور.. رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لأمراض النساء

الخميس، 15 مارس 2018 02:09 م
صور.. رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لأمراض النساء جانب من المؤتمر





المنوفية – محمود شاكر
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افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر الرابع لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب المنوفية، الذى عقد بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية. 
 
كما حضر الدكتور محمود قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، والدكتور محمد قنديل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية، والدكتور محمد سلامة عضو القابة العامة للأطباء، وأستاذ التوليد وأمراض النساء بالكلى بالكلية، ويرأس المؤتمر الدكتور أيمن شبانة أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء.
 
أكد رئيس جامعة المنوفية، أن جامعة المنوفية تهتم بالبحث العلمى، موضحًا أن المؤتمرات والندوات وورش العمل فرصة لتبادل الخبرات، والتقاء الأجيال لتدريب وتعليم شباب الأطباء، مشيرًأ إلى أهمية الانفتاح على الآخرين فى التعليم والتدريب لزيادة القيمة المضافة، موضحًا أن قسم طب النساء من الأقسام المتميزة التى تقدم خدمات كثيرة للمجتمع تهدف إلى ولادة أجيال بصحة جيدة.
 
وأكد رئيس القسم أن المؤتمر يناقش على مدار يومين 30 محاضرة وبحث علمى يناقش الجديد فى مجالات المناطير والحقن المجهرى، وكيفية تقليل المضاعفات والوفيات أثناء الولادة، وتصحيح بعض الممارسات الطبية الخاطئة، والجانب القانونى فى أخطاء المهنة.
 
 
المشاركون بالمؤتمر
المشاركون بالمؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

رئيس الجامعة يتحدث مع المشاركون فى المؤتمر
رئيس الجامعة يتحدث مع المشاركون فى المؤتمر

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 


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