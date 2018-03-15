صور.. حزب مستقبل وطن بالشرقية يبدأ حملة " نقطة تمركز " لتأييد السيسى







الشرقية - إيمان مهنى

أطلق حزب مستقبل وطن في الشرقية، حملة "نقطة تمركز"، تحت إشراف عبدالعزيز الصافى أمين الحزب، التى تتضمن عرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 4 سنوات، ودعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى ستُجرى الشهر الجارى، عبر مجموعات شبابية متمركزين فى الميادين الرئيسية، وانطلقت فعاليات الحملة من مدينة القرين.

شارك فى نقاط التمركز التى بدأت من أمام مجلس مدينة القرين، علاء الشبراوى منسق الحملة بالمركز وعدد كبير من أعضاء الحزب مرتدين تيشرتات وعليها صورة الرئيس وشعار الحزب وكلمات متعددة منها "على العهد دائمًا نرى فيك مستقبل وطن".

ووزع أعضاء الحزب على المارة مطويات تشمل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شملت المطويات أسباب اختيار الرئيس فى الفترة الرئاسية الثانية.

قال"الصافى" فى بيان، إن هذه الفعاليات التى تشهدها جميع مراكز محافظة الشرقية هدفها تعريف المواطنين بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد أن الحملة ستتضمن الرد على أسئلة المواطنين واستقبال الشكاوى من المواطنين.

وأضاف طارق شبانة أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالشرقية إن التأييد الجارف والكبير للرئيس السيسى يأتى من إيمان المصريين بقدرته على إدارة الدولة لما شاهدوه على أرض الواقع من مشروعات قومية عملاقة ومدن جديدة واستقرار، مؤكدا أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى ستكون حصادا لما تم بذله من مجهودات على كافة الأصعدة.