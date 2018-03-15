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صور.. توافد الآلاف على مؤتمر دعم "السيسى" جنوب بورسعيد

الخميس، 15 مارس 2018 06:38 م
صور.. توافد الآلاف على مؤتمر دعم "السيسى" جنوب بورسعيد مؤتمر دعم السيسى جنوب بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
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توافد الآلاف من أهالى بورسعيد، اليوم الخميس، على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وسط حضور لفيف من القيادات الشعبية والشخصيات العامة.
 
وينطلق المؤتمر، بإحدى الشوادر التى تم تشييدها بمنطقة المعهد الدينى بقرية بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، بحضور الإعلامى عزمى مجاهد، والنائب السابق الحسينى أبو قمر.
 
ورفع الحاضرون، الأعلام المصرية وصور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وعلت مكبرات الصوت بالأغانى الوطنية خاصة أغنية "تسلم الأيادى" .
 
 

 


 


 


 

 


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