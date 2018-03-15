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صور.. تواصل احتفالات الهندوس بـالخناجر فى "يوم الصمت" بإندونيسيا

الخميس، 15 مارس 2018 05:56 ص
صور.. تواصل احتفالات الهندوس بـالخناجر فى "يوم الصمت" بإندونيسيا احتفالات الهندوس بـالخناجر





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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يواصل الهندوس ممارسة طقوسهم خلال استقبال "يوم الصمت" فى جزيرة بالى الإندونيسية، وفى يوم نايبى وهو يوم الصمت، تتوقف جميع الأنشطة اليومية تمامًا، مع بقاء جميع الأشخاص، بما فى ذلك آلاف السائحين الأجانب، داخل المباني.

ويمثل يوم الصمت احتفالا ببداية العام الجديد فى تقويم ساكا الهندوسى الخاص بجزيرة بالى، يشار إلى أن إندونيسيا هى أكبر دولة فى العالم من حيث الأغلبية المسلمة، ولكن الهندوس يشكلون الأغلبية فى جزيرة بالى .

وتبدأ السنة الجديدة "ساكا" بجزيرة بالى بالعزلة، فلا يوجد أنشاطة ، بما فى ذلك الخدمات العامة، وإغلاق المطار الدولى، ويستثنى من ذلك المستشفيات، الغرض النهائى من يوم الصمت هو التفكر والانشغال بالعبادة فقط بحسب الديانة الهندوسية.

ويعد عيد الصمت هو فى معتقد الهندوسيين، يوم للتصالح مع الذات، والتصالح مع العالم الخارجى، ولطلب الصفح عن أخطاء الكون المتراكمة طوال العام الماضى، وطلب صفحة بيضاء للعام الجديد.

احتفالات الهندوس بيوم الصمت
احتفالات الهندوس بيوم الصمت

 

الاحتفال بيوم الصمت فى اندونيسيا
الاحتفال بيوم الصمت فى اندونيسيا

 

رجل يضع الخناجر على وجهه
رجل يضع الخناجر على وجهه

 

سيدة تحتفل بيوم الصمن بالخنجر
سيدة تحتفل بيوم الصمن بالخنجر

 

فعاليات الهندوس فى اندونيسيا
فعاليات الهندوس فى اندونيسيا

 

وضع الخناجر على أجساد الهندوس فى اندونيسيا
وضع الخناجر على أجساد الهندوس فى اندونيسيا

 

 

 


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احتفالات الهندوس

يوم الصمت

إندونيسيا

جزيرة بالى




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