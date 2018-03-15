صور.. تكريم طالبات الزخرفية بكوم أمبو الفائزات فى مسابقة أوائل الطلبة







أسوان – صلاح المسن

نظمت إدارة كوم أمبو التعليمية بمحافظة أسوان احتفالية لتكريم طالبات قسم الزخرفة بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بالبيارة بمدينة كوم أمبو الفائزات بالمركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة، وكذلك صعود الطالبات الفائزات للمنافسة علي مستوي الجمهورية.

شهد الاحتفالية محمد طلعت مدير إدارة كوم أمبو التعليمية ولفيف من قيادات التربية والتعليم بأسوان والمدرسون وأولياء الأمور.

ومن جهته صرح محمد طلعت "مدير إدارة كوم أمبو التعليمية لـ"اليوم السابع"، أن مسابقة أوائل الطلبه علي مستوي محافظة أسوان، أسفرت عن فوز طلاب قسم الميكانيكا بمدرسة كوم أمبو الثانوية الصناعية بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، وكذلك فوز طالبات قسم الزخرفة بمدرسة كوم أمبو الثانوية الفنية بنات بالبيارة بالمركز الأول على مستوى المحافظة.



الطالبات الفائزات في مسابقة أوائل الطلبة



الطالبات الفائزات في مسابقة أوائل الطلبة



الطالبات الفائزات في مسابقه أوائل الطلبة



الطالبات الفائزات في مسابقة أوائل الطلبة