صور .. تكريم أبناء الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل فى بنى سويف







كتبت منى فهمى

قالت رشا محمد محمود، زوجة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل، ـ فى تصريح لـ "اليوم السابع" ـ مساء اليوم الخميس، إن ممثل جمعية المحاربين القدامى كرّم ابنى الشهيد وهما عُمر ومحمد بمدرستهما فى بنى سويف – مدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل – وذلك أثناء طابور الصباح، بحضور المستشار العسكرى بالمحافظة، تخليدًا لذكرى الشهيد والدهما.





حضر حفل التكريم العقيد محمود بشير المستشار العسكرى بالمحافظة، والعميد أمجد محمد بهى الدين رئيس مكتب الفيوم بجمعية المحاربين القدامى، وسهام يوسف عبدالله وكيل التربية والتعليم ببنى سويف، وهانى رجائى مدير إدارة التجريبيات، والشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد عمر عبدالعزيز ببنى سويف، وهدى هارون مديرة المدرسة، وعبير عبد الرؤوف موجه التجريبيات.





أضافت رشا محمد محمود، زوجة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل، أن عدد من الضباط بالجيش قاموا بزيارة أبناء الشهيد بمدرستهما، وتحدث الضباط عن الشهيد خلال محاضرة، للتأكيد على أهمية تضحيات الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على أرض الوطن. وقدّمت مديرة مدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل درع المدرسة لأسرة الشهيد خلال حفلة تم تنظيمها، وكرّم المستشار العسكرى وممثل جمعية المحاربين القدامى وممثلى التربية والتعليم ببنى سويف أبناء الشهيد.





وسيتم عرض مسرحية عن قصة حياة الشهيد بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف - الجمعة 23 مارس - فى إطار احتفالات محافظة بنى سويف بعيدها القومى، والاحتفال بيوم الشهيد، ويُشارك فى التمثيل بالمسرحية ابنى الشهيد عُمر ومحمد، وخلال المسرحية يوجد حوار تخيلى بين البطل الشهيد ونجله الكبير عُمر، يقول له: "عاوزك توعدنى يا عُمر تطلع ضابط، علشان تدافع عن وطنك، ويرد عليه عُمر قائلا حاضر يا بابا".

وخلال المسرحية يتم عرض صورة لشارع الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل ( الزمالك سابقاً )، وصورة لـ كوبرى الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل، أحد شهداء دفعة 99 حربية، الذى استشهد يوم 25 يناير 2014 فى سيناء.





أضافت رشا محمد محمود، زوجة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل، أن يد الغدر طالت العديد من الشهداء، وربنا رزقهم الشهادة، وستظل أسمائهم محفورة فى ذاكرة الوطن، وهذه اللفتة الإنسانية تستهدف التأكيد على دور الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن، وإعلاء قيمة أمن الوطن والمواطنين، مؤكدة ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء، وتقديم كافة أوجه الدعم المعنوى لأبناء الشهداء، وإدخال البسمة والبهجة فى نفوسهم باستمرار.





وقال عدد من زملاء الشهيد: إن شاء الله لن نترك حق الشهداء، وسنظل نطارد الإرهابيين حتى الموت، وبإذن الله نحتسب جميع الأبطال عند الله شهداء، ونؤكد استمرارنا فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء تقديرًا لتضحيات ذويهم، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على أرض الوطن.