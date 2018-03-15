صور.. تفاصيل أول زيارة رسمية لوزيرة الثقافة بالأقصر







الأقصر - أحمد مرعى

فى أول زيارة رسمية للدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، زارت الوزيرة ميدان أبو الحجاج الأقصرى، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، لمتابعة العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية التى قدمت عروض التحطيب ورقصات الصعيد المتميزة، وكذلك عروض لفرقة الإسكندرية بالملابس البمبوطى، وأشادت بمستوى الفرق وتقديمها لعروض تليق بمكانة وثقافة وتاريخ مصر أمام العالم العربى، كما توجهت وزيرة الثقافة إلى ميدان التجارة وتابعت العروض المقدمة، وذلك على هامش بدء احتفالات ختام تنصيب الأقصر عاصمة للثقافة العربية.

وخلال الفعاليات قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن محافظة الاقصر عاشت عام تاريخى حافل بالفعاليات الثقافية والفنية المميزة، مؤكدة أن الأقصر تتوج 365 يوما من المعارض والفنون والفعاليات خلال تلك الأيام، وتنتقل الشعلة إلى مدينة وجدة المغربية فى حفل تاريخى يوم الأحد المقبل فى احتفالية يحيبها الفنان الكبير محمد منير.

وأضافت وزيرة الثقافة لـ"اليوم السابع": "منذ انتقال شعلة عاصمة الثقافة العربية فى مارس العام الماضى من مدينة صفاقس التونسية إلى مدينة الأقصر، تم تتويج عاصمة مصر فى العصور الفرعونية لتصبح مركز ثقافى وفنى منير على مدار عام كامل من الفعاليات التى نظمتها وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وعقد ليالى ثقافية مصرية وعربية متنوعة ومعارض للكتب فى جميع أنحاء المحافظة، حيث تم تنظيم أكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية تنوعت ما بين معارض الكتب والملتقيات الثقافية والأدبية ومعارض الفنون التشكيلية والعروض المسرحية وورش الأطفال والعروض السينمائية وعدد من المهرجانات والملتقيات الدولية، بمشاركة عربية متميزة على مدار العام، انصهرت خلالها الثقافات العربية في بوتقة التاريخ والحضارة المصرية بالمواقع الأثرية الفرعونية الخالدة.

وأوضحت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، أنها حضرت افتتاح تنصيب الأقصر عاصمة للثقافة بمارس العام الماضى، وهى رئيسة لدار الأوبرا المصرية، وحاليًا هى فى قمة سعادتها لأنها تحضر ختام العام المميز وهى وزيرة للثقافة، وستكمل الدور الهام الذى قام بها الكاتب الصحفى حلمى النمنم فى دعم الثقافة والمثقفين، وستسعى جاهدة لدعم كافة الأنشطة الثقافية بمختلف أنحاء الجمهورية بصورة تليق بمصر وتاريخها أمام العالم أجمع.

وأكدت الوزيرة، أنه على مدار الـ365 يوماً تم تقديم مئات العروض الفنية لفرق الفنون والآلات الشعبية والتى تعبر عن الفنون والثقافة المصرية، حيث شاركت فرق" القومية، قنا ، الأقصر، فرقه الوادى الجديد، سوهاج، أسوان " للفنون الشعبية، والقصير للفنون التلقائية، وأسيوط للآلات الشعبية، والاقصر للموسيقى العربية، كما نظم حفل لفرقة الولوية المصرية بقيادة الفناد عامر التوني، وحفل أخر للتواشيح والإبتهالات الدينية للشيح محمود التهامي وفرقته، وفرقة الأصالة من المملكة العربية السعوديةإلى جانب ذلك اقيم مهرجان التحطيب ومهرجان الالعاب الشعبية، ونظمت العروض والحفلات بساحة أبو الحجاج ومكتبة مصر العامة وقصر ثقافة الأقصر ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا.

وفي هذا الصدد صرح محمد بدر محافظ الأقصر، أن المحافظة كانت عروس العالم العربى فنياً وثقافياً خلال الـ365 يوماً الماضية، وذلك عبر تنصيبها عاصمة للثقافة العربية، والتى تم الاستعداد لها بصورة جيدة مع بداية العام الماضى، وكذلك الاستعداد للختام خلال تلك الأيام، موضحًا أن الأقصر استحقت هذا التنصيب العربى لكونها منارة تاريخية ولها تاريخ ثقافى وحضارى وفنى وفرعونى مميز على أرض مصر والعالم العربى بأكمله، وتمتلك كافة مقومات التى تجعلها أكبر مدينة قادرة على استضافة كل الأحداث العالمية والعربية، ونجحت بكل قوة خلال كل فعاليات وورشة عمل ومعرض وعرض فنى فى الميادين والشوارع وأكدت للعالم العربى أنها عاصمة حقيقية للثقافة علي مر التاريخ.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر عاشت 365 يوماً من السحر والفعاليات المميزة منذ أن تسلمت الشعلة فى حفل تاريخى حتى تسليم الشعلة لمدينة وجدة المغربية فى حفل تاريخى يوم 18 مارس الجارى أيضًا، مؤكداً على أن كافة ضيوف مصر والأقصر من العالم العربى دخلوا فى عالم من الجمال والمحبة والسعادة خلال زياراتهم المتكررة بالعام الماضى، ومازالت الأقصر مستمرة فى دورها الريادى التاريخى حول العالم العربى خلال الفترة المقبلة.



إيناس عبد الدايم فى أول زيارة رسمية لها وزيرة للثقافة لمحافظة الأقصر



وزيرة الثقافة تتفقد برفقة محافظ الأقصر عروض فرق الفنون الشعبية



الوزيرة والمحافظة فى ميدان أبو الحجاج



جانب من عروض الفرق الفنية داخل ميدان أبو الحجاج



الأقصر عاشت عام تاريخى



إيناس عبد الدايم تشيد بمستوى الفرق الفنية



وزيرة الثقافة



الوزيرة مع المحافظ ومدير الامن بميدان أبو الحجاج



عروض فرقة الإسكندرية بميدان أبو الحجاج



الوزيرة تلتقى بإعلاميين الأقصر داخل الميدان



إيناس عبد الدايم بساحة معبد الأقصر



جولة الوزيرة والمحافظ على احتفالات الأقصر عاصمة الثقافة