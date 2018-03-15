صور.. تساقط كثيف للثلوج على مدينة شينيانج بالصين







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت مدينة شينيانج الصينية، اليوم الخميس تساقط كثيف للثلوج،وأعلنت سلطات الأرصاد الجوية الصينية،عن إصدارها تحذيراً، نظراً لهبوب عاصفة جليدية على المدينة.

واستمرت حالة من السقوط الكثيف للثلوج والجليد على المناطق الوسطى والمناطق الغربية من البلاد، حسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية اليوم.

يذكرأن، ضربت عاصفة ثلجية قاسية مناطق كثيرة فى الصين يناير الماضى، وانتشر قوات الجيش الصينى لإزالة الجليد الذى شكل طبقة سميكة من الثلوج، تسببت فى إعاقة الحركة فى بعض المناطق.

وأصدر مركز الأرصاد الجوية فى مقاطعة شنشى شمال غرب البلاد تحذيرا من هبوب عاصفة ثلجية وتنبأ المركز، أن العديد من المدن ستشهد ثلوجا بارتفاع 10 سنتيمترات كما ستشهد عاصمة المقاطعة شى آن ثلوجا بارتفاع 5 سنتيمترات.



الثلوج تغطى الدراجات فى المدينة