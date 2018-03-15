صور.. تركيا تشيع جثامين 11 امرأة قتلن فى تحطم طائرتهن بإيران







إسطنبول (أ ف ب)

شيعت أسر تركية مكلومة الخميس 11 امرأة قتلن فى تحطم طائرتهن مساء الأحد، فى إيران أثناء عودتهن من احتفال قبل زواج ابنة رجل الاعمال حسين بشاران، فى مأساة صدمت البلاد.

وتحطمت الطائرة وهى من طراز "بومبارديير تشالنجر 604" كانت تقل مينا بشاران، 28 عاما، وصديقاتها فى رحلة العودة من الشارقة فى الإمارات قبيل زواجها فى أبريل المقبل.

وسقطت الطائرة التى تملكها شركة بشاران القابضة فوق جبال زاجروس على بعد نحو 400 كلم جنوب طهران، خلال عودتها إلى إسطنبول ما أدى إلى مقتل الراكبات الثمانى وأفراد الطاقم الثلاث.

ووارى جثمان بشاران الثرى بعد مراسم تأبين فى مسجد فى حى أطاكوي فى إسطنبول نظم لها ولاثنتين من صديقاتها، بحضور زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كيليتشدار أوغلو.

وشيع جثمانا ليانا حانانيل وياسمين سيلونى، اليهوديتين، فى مراسم منفصلة فى مدفنين يهوديين فى منطقتى أولوس وارنافوتكوي.

وشيعت جثامين 3 صديقات فى مراسم دفن منفصلة.



بكاء أقارب الضحايا



أقارب الضحايا



جانب من تشييع الجثمان



تشييع جثمان الضحايا الأتراك



جانب من تشييع الجثمان



صور الضحايا خلال الجنازة