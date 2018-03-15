صور.. بدء الجلسة الختامية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى ببكين

صور.. بدء الجلسة الختامية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى ببكينالخميس، 15 مارس 2018 10:23 ص
المؤتمر الاستشارى الصينى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
إضافة تعليق
بدأت، اليوم الخميس فعاليات الدورة الأولى للمجلس الوطنى الثالث عشر للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى بالعاصمة الصينية بكين.
وشارك الرئيس الصينى شى جين بينج ورئيس مجلس الدولة لى كه تشيانج، فى افتتاح الدورة الأولى للمجلس، فيما كثفت قوات الأمن الصينية من تواجدها خارج القاعة خلال فعاليات الجلسة.
وصول الرئيس الصينى المؤتمر الاستشارى
جانب من المؤتمر الاستشارى
المؤتمر الاستشارى الصينى
الرئيس الصينى شى جين بينج
وصول رئيس مجلس الدولة الصينى
تأمين الشرطة الصينية
تشديدات أمنية
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة