صور.. بدء الجلسة الختامية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى ببكين







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

بدأت، اليوم الخميس فعاليات الدورة الأولى للمجلس الوطنى الثالث عشر للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى بالعاصمة الصينية بكين.

وشارك الرئيس الصينى شى جين بينج ورئيس مجلس الدولة لى كه تشيانج، فى افتتاح الدورة الأولى للمجلس، فيما كثفت قوات الأمن الصينية من تواجدها خارج القاعة خلال فعاليات الجلسة.

وصول الرئيس الصينى المؤتمر الاستشارى



جانب من المؤتمر الاستشارى



المؤتمر الاستشارى الصينى



الرئيس الصينى شى جين بينج



وصول رئيس مجلس الدولة الصينى



تأمين الشرطة الصينية