صور.. بالأسماء محافظ كفر الشيخ يكرم أسر 76 شهيداً ويمنحهم رحلات عمرة







كفر الشيخ – محمد سليمان

كّرم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، 76 أسرة من شهداء القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين، ومصابى العمليات الحربية، خلال الإحتفال الذى نظمته محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، بيوم الشهيد، بقاعة ألف ليلة وليلة، بحديقة صنعاء، بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، والدكتور عبد العزيز حمودة، والدكتور خالد الهلالى، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والشعبية، بالمحافظة وأسر الشهداء.

في مستهل الحفل عزفت موسيقى السلام الوطنى، ثم استمع الجميع لآيات بينات من الذكر الحكيم تلاوة قرآنية للشيخ القارئ الشيخ، على مسعود، وطلب محافظ كفرالشيخ من الجميع الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة ،وتضمن الإحتفال عدد من الفقرات الفنية منها " أوبريت الشهيد، وأوبريت مصر بخير شعب أصيل قدمته جمعية صقور مصر، وعرض مسرحى " حقك علينا "، وعدد من الأفلام التسجيلية بعنوان " الشرطة المصرية_من هو الجيش المصرى_نداء الواجب ".

حيث كّرم محافظ كفرالشيخ، 76 أسرة من أسر شهداء الوطن، فضلاً عن تكريم مصابى العمليات الحربية، وهم أسرة الشهيد، محمد عبد الحميد فؤاد بسيوني، متبول ، كفرالشيخ ، والشهيد فتوح اسماعيل عبد المقصود، منية مسير ، كفرالشيخ،و الشهيد وليد ابراهيم رزق رزق، منية مسير ،كفرالشيخ، والشهيد السيد محمد محمد عبد المجيد، الاصلاح القبلي ،فوة، والشهيد احمد عنتر محمد شحاتة الجمل، عزبة الجمالية ، شابه ، دسوق، والشهيد عبد السلام عبد العال عبد الستار، منشأة علي- سيدي سالم، والشهيد أيمن مرشدي نصر السيد، محي بك بدسوق ، الشهيد جميل محمد محمد العرابي، قرية اسحاقة،كفر الشيخ، ةالشهيد مصطفي محمد مصطفي ناصف، شباس عمير ، قلين، ةالشهيد شريف عبدة عبد اللطيف زايد، العاقولة،الرياض، ةالشهيد سمير رفعت السيد السيد، عزبة اللمعي المنشاة الصغري قلين، ةالشهيد هاني رمضان جلال سلامة، صروة ، قلين، ةالشهيد عامر جمال عبدالباقي الغنام، قرية روينه، كفرالشيخ،ة الشهيد حمادة صابر ابراهيم جمعة، الصافية دسوق، ةالشهيد سامي بسيوني الشاملي الطبجي، صروة،قلين، ةالشهيد محمد الحسيني ابراهيم داود، شباس عمير ، قلين، ةالشهيد نصر ممدوح درويش الخواجة، برج البرلس،ة الشهيد هاني نشأت علي يوسف، برج البرلس،والشهيد حسن عبد اللطيف حسن عبد القادر، الجرايدة-مركز بيلا،و الشهيد احمد السيد محمد السيد، قرية اسحاقة،كفر الشيخ، والشهيد كمال محمد السيد مرعي، منشاة عباس سيدي سالم، والشهيد محمد رضا محمد الشناوي، الزعفران الحامول، والشهيد احمد عبد العاطي محمد فرحات، الساحل القبلي ،البرلس، والشهيد رجب مصطفي عبدة عوينات_ برنبال،مطوبس، والشهيد ابراهيم سعد رجب عشيبة، خليج بر بحري مطوبس، والشهيد علي محمد فهمي فليفل، برنبال،مطوبس، والشهيد محمد عبد الحميد عبد الهادي دياب، منشأ بطاح-دسوق، والشهيد محمد رمضان محمد حسن العزبي، شوري ،برج البرلس، والشهيد سمير محمد عبدالعزيز المليطي، المنطاوي ،قلين، الشهيد محمد عوض عبد الفتاح السيد عيد، برنبال ،مطوبس، والشهيد محمود احمد عبد العزيز دحدور، كفر الشرقي ، الحامول، والشهيد عبد اللاه عبد النبي حسن ابوزيد، قرية مسير ، كفرالشيخ، والشهيد سعد صبري محمد محمود شلبية، قرية 47 الشراقوة ابو سكين ، الحامول، والشهيد عزت احمد سيد احمد الشافعي، عزبة عزيز ،مركز قلين، والشهيد فتحي السعيد فتحي مصطفي، حصة الغنيمي ، قلين، والشهيد كريم فؤاد هنداوي ابراهيم ابو زامل، قرية الكوادي مركز فوة، الشهيد احمد فاروق زيدان بدران، 8 عمارات الاوقاف ، الشهيد أحمد محمد السيد محمد حجازي، منشأة عباس ، سيدي سالم،و الشهيد محمد نادر كامل الدناصوري، تقسيم 2اول كفر الشيخ، والشهيد محمد نادر كامل الدناصوري، تقسيم 2اول كفر الشيخ، والشهيد محمد فؤاد شحاتة ابو زيد،ش المدارس،سيدي سالم، والشهيد مصطفي سمير بدوي، الحصفه – الرياض، وأسرة الشهيد محمد محمد عباس كسبة_ البياض ابو مندور دسوق، الشهيد محمد عبد النبي يحي_ البنا الحامول، الشهيد نشأت مختار محمد_ منية مسير – كفرالشيخ، الشهيد محمد علي شتا إبراهيم، الاصلاح القبلي ، فوة، والشهيد مجدي محمد أحمد مصطفي، زيدان الحامول، والشهيد محمد وحيد عبدالخالق،منشأة علي، سيدي سالم، والشهيد اسلام حمدان سلامة مرشدي، عزبة سعد، أبو دسوقي أبو غنيمه سيدي سالم، والشهيد محمد كمال فؤاد البستاوي، العجوزين دسوق، والشهيد وجدي محمد عبدالعظيم، الحماد ،الشهابيه ، بلطيم،و الشهيد حسام فتحي زكي، عزبة جودة، المرزقة قلين،و الشهيد عبدالفتاح ابراهيم عبد الفتاح سرحان، شباس عمير ، قلين، والشهيد فتح الله عصر فتح الله،شباس عمير ، قلين، والشهيد عادل عبد الرازق عبد المنعم القرنشاوي، البكاتوش ،قلين، والشهيد اسامة كامل محمد موسي، الورق، سيدي سالم، والشهيد محمد عبد اللطيف اسماعيل شحاتة، اصلاح قبلي ، فوة،والشهيد ـحمد مصطفي ابراهيم بلقدار، دسوق، الشهيد عبد الجواد عبد العليم عبد الجواد علي، بحر بصيص –الرياض ، الشهيد خالد كمال عثمان فهمي، المنشلين-قلين، الشهيد حامد محمد حامد عياد_ الحطية الحامول، الشهيد حمادة عبد الباسط محمد_ المناوفة –الحامول، الشهيد رضوان حلمي سعد الاحول، فوه- شارع العبور، الشهيد احمد صلاح الدشاش، قلين- كفر الشيخ، الشهيد رضا صبري فراج، مطوبس ، الشهيد علي سعد زهني علي عبد الدايم، سنهور المدينة ، الشهيد محمد عيد عبد النبي الخابية، كفر مجر ، الشهيد اشرف بدير علي القزاز، سيدي غازي،كفر الشيخ، الشهيد اسماعيل محمود عبد المنعم محمود خليل، قرية الخادمية ،كفر الشيخ، الشهيد محمد عاطف عبد المنعم، شارع7المدينة التجارية ،بندر كفر الشيخ، الشهيد محمد فوزي فريد زبيدة، زبيدة القبلية ،سيدي سالم، الشهيد محمد عبد الوهاب محمود، بشلا ،مركز الرياض، الشهيد احمد عبد العزيز عبد المقصود، الحامول ، الشهيد محمد السيد عقل عبد الله عطية، قرية الطايفة ، الشهيد مسعود محمد مسعود بدوي، الحلاجين ، الشهيد السعيد السيد محمد الخطيب، شباس الشهداء، وأسرة الشهيد ابراهيم عبد العزيز حسن القللي،عين الحياة، قلين، أسرة الشهيد ياسر فريج عيسوي، قلين.

ومنحهم رحلات الحج والعمرة، والتي سيتم إعلانها من خلال القرعة العلنية التي تنظمها محافظة كفرالشيخ نهاية الأسبوع القادم؛ عرفاناً وتقديراً لما قدمه شهداء الواجب من أجل الوطن، متمنياً لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والرخاء.

في بداية كلمته وجه محافظ كفرالشيخ التحية لشهداء الوطن الأبطال، معلناً الدعم الكامل لقواتنا المسلحة وجهاز الشرطة في حربها الشاملة ضد الإرهاب في سيناء الحبيبة، التي تتم من أجل الشهيد ومن أجل مصر، قائلاً: لابد أن نواجه جميع التحديات والمخططات التي تسعى قوى الشر في محاولتهم الفاشلة للنيل من الوطن، وستظل مصر قوية عصية على الظالمين، ويقدم شهدائنا الأبرار دمائهم من أجل مصر.

ودعا المواطنين للمشاركة في صناعة مستقبل مصر، والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، المقرر لها 26، 27، 28 مارس الجارى، قائلاً" "لازم نشارك وننزل علشان مصر وعلشان دماء الشهداء ونعطى صوتنا لمن هو أقدر على حماية مصر، والعبور بها الى مستقبل أفضل لكل المصريين ، وممارسة حقنا القانوني والدستورى، ونقول للعالم ، إحنا المصريين مشيداً برقى تنظيم احتفال، يوم الشهداء، مقدماً الشكر للقائمين عليه.