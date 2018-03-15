صور.. انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بالبحيرة







البحيرة : جمال أبوالفضل وناصرجودة

انطلقت اليوم الخميس، قافلة الشباب والرياضة التعليمية بمدينتى المحمودية ورشيد بمحافظة البحيرة، لطلاب الصف الثالث الإعدادى والثانوى.

ويحاضر فى القافلة، نخبة من خبراء التعليم ومقدمى البرامج التعليمية فى التلفزيون المصرى وقناة مصر التعليمية، تنفيذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف.

وأشاد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بقوافل وزارة الشباب التعليمية ودورها فى مواجهة الدروس الخصوصية التعليمية، ودورها فى رفع مستوى الطلاب وتدريبهم على الامتحانات.

ومن جانبه، قال سيد مصطفى مشرف عام القوافل التعليمية، أن الإقبال كان كبيرا منذ الساعات الأولى، خاصة من طلاب الثانوية العامة، حيث حرص عدد كبير من الطلاب على الحضور، كما حرص الكثير من المعلمين على الحضور والمشاركة فى المناقشات.

ومن جانبهم، طالب الطلاب وأولياء الامور، بتكرار هذه القوافل واستمرارها خلال العام الدراسى.