صور.. انتهاء تجهيزات المؤتمر الجماهيرى لتأييد السيسي بطور سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

انهت حملة كلنا معاك من أجل مصر التجهيزات الخاصة بالمؤتمر الجماهيرى الحاشد المقرر أن يتم انعقاده اليوم الخميس بإستاد طور سيناء بحضور مشايخ وعواقل البدو وشباب المحافظة والمراة

وقال أحمد نشأت الأمين العام المساعد للحمله كلنا معاك من أجل مصر بالمحافظة من المقرر يحضر المؤتمر نواب البرلمان ومشايخ وعواقل البدو ووكلاء وزارء المديريات الخدمية وشاب المحافظة والمراة بالمحافظة

واضاف نشأت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سوف تنظم نقابة المعلمين ومنطقة الأزهر بجنوب سيناء مسيرات من شارع المنشية القديمة حتى استاد طور سيناء لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسيي لفترة ثانية ثم يعقب المسيرات مؤتمر للعرض الانجازات الرئيس خلال الاربع سنوات الماضية

وأشار الامين العام المساعد للحملة، أن الحمله حريصه علي رفع الوعي للمواطنين للنزول لصناديق الاقتراع تحت عنوان انزل وشارك مصر تناديك وفى نفس السياق تدعم الحمله لتعريف بانجازات الرئيس خارج المحافظة وداخله واستكمال ما تقيمه الحمله من ندوات ومؤتمرات للتوعية وحشد الجماهير للنزول يوم الانتخابات الرئاسية وزياده الوحده المجتمعيه بين كل الفئات بالمجتمع وجاري عمل حمله لتعريف الناخب مقر الانتخاب الخاص بيه في إطار فعاليات التأييد للحمله الرسميه كلنا معاك من أجل مصر.

انتهاء تجهيزات المؤتمر الجماهيرى باستاد طور سيناء



اثناء تجهيزات القاعة المؤتمر



تجهيزات المؤتمر تاييد الرئيس