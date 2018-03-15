صور.. الهندوس يحيون " يوم الصمت والعزلة" بـالخناجر بإندونيسيا







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يواصل الهندوس ممارسة طقوسهم خلال استقبال "يوم الصمت" فى جزيرة بالى الإندونيسية، وفى يوم نايبى وهو "يوم الصمت"، تتوقف جميع الأنشطة اليومية تمامًا، مع بقاء جميع الأشخاص، بما فى ذلك آلاف السائحين الأجانب، داخل المبانى.

ويمثل يوم الصمت احتفالا ببداية العام الجديد فى التقويم الهندوسى الخاص بجزيرة بالى، يشار إلى أن إندونيسيا هى أكبر دولة فى العالم من حيث الأغلبية المسلمة، ولكن الهندوس يشكلون الأغلبية فى جزيرة بالى .

وتبدأ السنة الجديدة "ساكا" بجزيرة بالى بالعزلة، فلا يوجد أنشاطة ، بما فى ذلك الخدمات العامة، وإغلاق المطار الدولى، ويستثنى من ذلك المستشفيات، الغرض النهائى من يوم الصمت هو التفكر والانشغال بالعبادة فقط بحسب الديانة الهندوسية.

ويعد عيد الصمت هو فى معتقد الهندوسيين، يوم للتصالح مع الذات، والتصالح مع العالم الخارجى، ولطلب الصفح عن أخطاء الكون المتراكمة طوال العام الماضى، وطلب صفحة بيضاء للعام الجديد.



احتفالات الهندوس بيوم الصمت



أحد المحتفلين



إحياء يوم الصمت والعزلة فى إندونيسيا



الاحتفال بيوم الصمت فى اندونيسيا



رجل يضع الخناجر على وجهه



سيدة تحتفل بيوم الصمن بالخنجر



فعاليات الهندوس فى اندونيسيا



وضع الخناجر على أجساد الهندوس فى اندونيسيا