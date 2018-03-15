صور.. الصليب الأحمر يوزع مساعدات على أهالى الغوطة الشرقية بسوريا







كتب: محمد الأحمدى – أ ف ب

قامت اليوم الخميس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنظيم قافلة مساعدات إنسانية فى الغوطة الشرقية بسوريا.

وأوضحت اللجنة الدولية أنها تعمل على مساعدة مخصصة لدعم 26 الفا و100 شخص خلال شهر، يتم تسليمها فى الوقت الراهن فى دوما" فى شمال الغوطة بضواحى دمشق، موضحة ان ماورير "يرافق القافلة ليعاين مباشرة طريقة تسليم المساعدة ويتحدث مع الناس".

وتعانى مدينة الغوطة من نقص خطير فى المواد الغذائية والطبية، بحسب ما أفادت اللجنة الدولية لصليب الأحمر لوكالة فرانس برس.



توزيع المساعدات على أهالى الغوطة



جانب من توزيع المساعدات على أهالى الغوطة



مفوضية اللاجئين بالصليب الأحمر



موظفى الصليب الأحمر يوزعون المساعدات



موظفى الصليب الأحمر



جانب من المساعدات للصليب الأحمر