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صور.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم مؤتمرا جماهيريا تحت شعار "انزل شارك"

الخميس، 15 مارس 2018 02:19 م
صور.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم مؤتمرا جماهيريا تحت شعار "انزل شارك" مؤتمر انزل شارك صوتك لمصر بقطور





الغربية - محمد طارق
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نظمت إدارة الشباب والرياضة بمدينة قطور فى محافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريا بمركز شباب مدينة قطور تحت شعار"انزل شارك من أجل مصر".

حضر المؤتمر محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والنائب فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، والنائب خالد مصباح، والنائب حمادة القسط، والشناوى ماضى مدير عام الهيئات، وفتحى خضر مدير عام التخطيط، وشريف الهطيل مدير عام إدارة شباب قطور، ويسرى الديب مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومصطفى أبو الروس معاون المديرية، ومصطفى طعيمة المستشار الإعلامى بمديرية الشباب والرياضة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم كلمة ترحيب من شريف الهطيل مدير عام الشباب والرياضة، وتناول المؤتمر شرح تفصيلى من أعضاء مجلس النواب عن الدور الكبير الذى تلعبه المشاركة السياسية الواسعة فى الحفاظ على الاستحقاقات الوطنية، لضمان مستقبل مصر المحورى فى الشرق الأوسط، والمساهمة فى إنجاز المشروعات العملاقه التى بدأت وتمتد حتى 2020.

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الموتمر
جانب من الموتمر
مؤتمر انزل شارك صوتك لمصر بقطور
مؤتمر انزل شارك صوتك لمصر بقطور
مؤتمر انزل شارك من أجل مصر
مؤتمر انزل شارك من أجل مصر

 


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