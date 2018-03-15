صور.. الجيش السورى يواصل تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

صور.. الجيش السورى يواصل تأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقيةالخميس، 15 مارس 2018 07:18 م
تأمين الجيش السورى لخروج المدنيين
كتب: محمد الأحمدى - (أ ف ب)
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قام الجيش السورى اليوم الخميس، بتأمين خروج المدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا، فى منطقة حوش الأشعرى شرق بلدة حموريا الواقعة على مشارق دمشق.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس من كلا الجانبين، أن الأعداد الأكبر منذ بدء الهجوم على المنطقة.
أعلن المرصد السورى، اليوم الخميس أن أكثر من 70% من مساحة الغوطة الشرقية تحت سيطرة قوات الجيش السورى.
يذكرأن، قوات النظام السورى، سيطرت اليوم، على حمورية، أبرز البلدات الواقعة فى جنوب الغوطة الشرقية، بعد انسحاب مقاتلى "فيلق الرحمن" ثانى أبرز فصائل المنطقة منها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.
سيارات الجيش السورى
جانب من سيارات الجيش السورى
تأمين خروج المدنيين بالغوطة
جانب من تأمين خروج المدنيين
خروج المواطنين بالغوطة
جانب من عمليات الخروج
الجيش السورى يجلى المدنيين بالغوطة
جانب من إجلاء الجيش السورى
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