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الخميس، 15 مارس 2018 05:36 م
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صور.. الجيش السورى يعثر على سجن بمنطقة جسرين بالغوطة يستخدمه المسلحين للتعذيب

الخميس، 15 مارس 2018 03:59 م
صور.. الجيش السورى يعثر على سجن بمنطقة جسرين بالغوطة يستخدمه المسلحين للتعذيب سجن جسرين





وكالات الأنباء
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مع دخول الجيش السورى والقوات الحليفة للغوطة الشرقية، تتكشف تفاصيل ما كان يجرى فيها، حيثنشرت وسائل إعلام روسية لسجن فى منطقة جسرين كان يستخدمه المسلحون، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وكان الجيش السورى أحرز المزيد من التقدم وتمكن من الوصول إلى مشارف بلدة حمورية، وسيطر على عدد من المبانى والمزارع شرق وجنوب شرق بلدة جسرين فى الغوطة الشرقية.

أجزاء من السجن
أجزاء من السجن

 

جانب من داخل السجن
جانب من داخل السجن

 

جانب من سجن جسرين بسوريا
جانب من سجن جسرين بسوريا

 

حفرة داخل السجن
حفرة داخل السجن

 

سجن جسرين بسوريا
سجن جسرين بسوريا

 

سجن جسرين
سجن جسرين

 

مدخل السجن
مدخل السجن

 


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