صور.. الجيش السورى يعثر على سجن بمنطقة جسرين بالغوطة يستخدمه المسلحين للتعذيب

صور.. الجيش السورى يعثر على سجن بمنطقة جسرين بالغوطة يستخدمه المسلحين للتعذيبالخميس، 15 مارس 2018 03:59 م
سجن جسرين
وكالات الأنباء
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مع دخول الجيش السورى والقوات الحليفة للغوطة الشرقية، تتكشف تفاصيل ما كان يجرى فيها، حيثنشرت وسائل إعلام روسية لسجن فى منطقة جسرين كان يستخدمه المسلحون، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
وكان الجيش السورى أحرز المزيد من التقدم وتمكن من الوصول إلى مشارف بلدة حمورية، وسيطر على عدد من المبانى والمزارع شرق وجنوب شرق بلدة جسرين فى الغوطة الشرقية.
أجزاء من السجن
جانب من داخل السجن
جانب من سجن جسرين بسوريا
حفرة داخل السجن
سجن جسرين بسوريا
سجن جسرين
مدخل السجن
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