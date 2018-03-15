صور.. الآف المتقاعدين يتظاهرون فى فرنسا احتجاجًا على زيادة الضرائب عليهم







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

شهدت العاصمة باريس تظاهر الآلاف من المتقاعدين فى فرنسا اليوم الخميس احتجاحًا على إصلاحات الحكومة الفرنسية والتى تتضمن زيادة فى الضرائب المفروضة عليهم.

وبلغت هذه الزيادة نحو 60 % من المتقاعدين أى ما يعادل 8 ملايين شخص اعتبارا من يناير 2018 والتى ستكبدهم خسارة بواقع 408 يورو سنويا بالنسبة لمن يتقاضون شهريا 2000 يورو.

وكان ماكرون قد ناشد أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أكثر من 1200 يورو شهريا بالمساهمة فى رفع القدرة الشرائية للعاملين، كما حثت باربارا بومبيلى النائبة بحزب "الجمهورية إلى الأمام" التابع لماكرون أصحاب المعاشات ببذل هذا "الجهد البسيط" لمساعدة فئات متعثرة من الشعب لا سيما الشباب.



احتجاجات المتقاعدين فى فرنسا

تأتى احتجاجات اصحاب المعاشات فى إطار حركة اجتماعية أوسع ضد الاصلاحات الاقتصادية التى يدافع عنها الرئيس ماكرون، والتى أدت الى تنظيم ثلاث مظاهرات كبرى فى فرنسا مؤخرا شارك فيها مئات الالاف ضد اصلاح قانون العمل.

وكانت عدة مناطق بفرنسا شهدت مسيرات لاصحاب المعاشات دعت اليها تسع منظمات عمالية و جمعيات بينهما نقابتان رئيسيتان هما الكونفدرالية العامة للعمل و "القوة العمالية".

كما واجهت الحكومة غضب رؤساء المناطق المنتمين لأحزاب اليمين واليسار على خلفية اقتطاع 450 مليون يورو من الميزانية المخصصة لهم.



آلاف المتقاعدين يتظاهرون فى فرنسا



آلاف المتقاعدين يحتجون على زيادة الضرائب



تظاهرات



جانب من الحركة الاحتجاجية