صور.. اغتيال سياسية برازيلية فى ريو دى جانيرو بإطلاق مجهولين النار عليها

صور.. اغتيال سياسية برازيلية فى ريو دى جانيرو بإطلاق مجهولين النار عليهاالخميس، 15 مارس 2018 07:48 ص
انتشار قوات الأمن فى البرازيل بموقع الحادث
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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أبرزت وكالة "رويترز" صورا لحادث اغتيال السياسية اليسارية البرازيلية مارييل فرانكو، وقالت الشرطة أنها قتلت عن طريق إطلا النار على سياراتها أثناء عودتها من حى لابا وسط ريو دى جانيرو.
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث واستدعت رجال الطب الشرعى لرفع البصمات وتجميع فوارغ الرصاص لتعقب الجناة، وتعانى البرازيل، من مشكلة انتشار الجريمة فى مدنها خاصة وانتشار الفوضى فى بعض الأحياء التى يسيطر عليها تجار المخدرات ورجال العصابات المسلحة .
تجمع لذوى السياسية
انتشار الشرطة بمحيط الحادث
بكاء ذوى السياسية البرازيلية
قوات الشرطة ترفع آثار الحادث
انتشار قوات الأمن البرازيلية
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