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صور.. اغتيال سياسية برازيلية فى ريو دى جانيرو بإطلاق مجهولين النار عليها

الخميس، 15 مارس 2018 07:48 ص
صور.. اغتيال سياسية برازيلية فى ريو دى جانيرو بإطلاق مجهولين النار عليها انتشار قوات الأمن فى البرازيل بموقع الحادث





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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أبرزت وكالة "رويترز" صورا لحادث اغتيال السياسية اليسارية البرازيلية مارييل فرانكو، وقالت الشرطة أنها قتلت عن طريق إطلا النار على سياراتها أثناء عودتها من حى لابا  وسط ريو دى جانيرو.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث واستدعت رجال الطب الشرعى لرفع البصمات وتجميع فوارغ الرصاص لتعقب الجناة، وتعانى البرازيل، من مشكلة انتشار الجريمة فى مدنها خاصة وانتشار الفوضى فى بعض الأحياء التى يسيطر عليها تجار المخدرات ورجال العصابات المسلحة .

تجمع لذوى السياسية
تجمع لذوى السياسية

 

انتشار الشرطة بمحيط الحادث
انتشار الشرطة بمحيط الحادث

 

بكاء ذوى السياسية البرازيلية
بكاء ذوى السياسية البرازيلية

 

قوات الشرطة ترفع آثار الحادث
قوات الشرطة ترفع آثار الحادث

 

انتشار قوات الأمن البرازيلية
انتشار قوات الأمن البرازيلية

 


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ريو دى جانيرو

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