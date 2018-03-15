صور.. اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين على زيادة الضرائب







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

نظم نشطاء يساريون فى فرنسا اليوم الخميس، تظاهرات معارضة للحكومة للمطالبة بالمزيد من الموارد والإصلاحات ورفضا للإجراءات الحكومية الأخيرة المطالبة بزيادة الضرائب.

وشارك فى التظاهرات مؤسسة إسكان المسنين المعالين والعمال والمتقاعدين، فيما قامت قوات الأمن بالاشتباك مع المتظاهرين وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وكان ماكرون قد ناشد أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أكثر من 1200 يورو شهريا بالمساهمة فى رفع القدرة الشرائية للعاملين، كما حثت باربارا بومبيلى النائبة بحزب "الجمهورية إلى الأمام" التابع لماكرون أصحاب المعاشات ببذل هذا "الجهد البسيط" لمساعدة فئات متعثرة من الشعب لا سيما الشباب.



تظاهرات فرنسية



جانب من قوات الأمن ومتظاهرة فرنسية



الغازات المسيلة للدموع



جانب من إطلاق الغازات المسيلة للدموع



الشرطة الفرنسية



جانب من الاشتباكات



المتظاهرون الفرنسيون