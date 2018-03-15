صور .. استعدادات مكثفة بالبحر الأحمر قبل الانتخابات الرئاسية







البحر الأحمر - عماد عرفة

أنهت محافظة البحر الأحمر، استعدادتها لإجراء الانتخابات الرئاسية بمدن المحافظة السبع وذلك داخل 8 لجان عامة بينها لجنة عامة لأول مرة بمدينة حلايب جنوب المحافظة .

محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وجه خلال اجتماع لمناقشة الاستعدادات للانتخابات، حضره قيادات المحافظة بضرورة إرسال سيارات إسعاف للمرضى الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم لنقلهم إلى مقار اللجان الانتخابية.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، أن محافظة البحر الأحمر تضم 110 لجنة انتخابية فرعية داخل 8 لجان عامة هى رأس غارب، وأول الغردقة، وثان الغردقة، وسفاجا والقصير، ومرسى علم والشلاتين، وحلايب .

ووجه المحافظ، بحصر أعداد الناخبين المقيمين بالغردقة والمغتربين وعرضها عليه فى 20 مارس الجارى ، على أن يتم إخطار جميع الناخبين بالكشوف المقدمة من الجهات المختلفة بأماكن اللجان الخاصة، كما وجه مجالس المدن و مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والمرور والصحة بتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير فصول للانتظار لكبار السن ، وأماكن وقوف السيارات ومظلات ونظافة المقرات الانتخابية ودورات المياه وتوفير المياه بجميع الخزانات المدرسية.







