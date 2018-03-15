video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. استعدادات مكثفة بالبحر الأحمر قبل الانتخابات الرئاسية

الخميس، 15 مارس 2018 06:49 م
صور .. استعدادات مكثفة بالبحر الأحمر قبل الانتخابات الرئاسية جتماع المحافظ بقيادات المحافظة لمناقشة استعدات الانتخابات





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أنهت محافظة البحر الأحمر، استعدادتها لإجراء الانتخابات الرئاسية بمدن المحافظة السبع وذلك داخل 8 لجان عامة بينها لجنة عامة لأول مرة بمدينة حلايب جنوب المحافظة .

محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، وجه خلال اجتماع لمناقشة الاستعدادات للانتخابات، حضره قيادات المحافظة بضرورة إرسال سيارات إسعاف للمرضى الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم لنقلهم إلى مقار اللجان الانتخابية.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، أن محافظة البحر الأحمر تضم 110 لجنة انتخابية فرعية داخل 8 لجان عامة هى رأس غارب، وأول الغردقة، وثان الغردقة، وسفاجا والقصير، ومرسى علم والشلاتين، وحلايب .

ووجه المحافظ، بحصر أعداد الناخبين المقيمين بالغردقة والمغتربين وعرضها عليه فى 20 مارس الجارى ، على أن يتم إخطار جميع الناخبين بالكشوف المقدمة من الجهات المختلفة بأماكن اللجان الخاصة، كما وجه مجالس المدن و مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والمرور والصحة بتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير فصول للانتظار لكبار السن ، وأماكن وقوف السيارات ومظلات ونظافة المقرات الانتخابية ودورات المياه وتوفير المياه بجميع الخزانات المدرسية.

 

1
 
2
 

 

3
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على 8 إجراءات هامة يجب أتباعها قبل التصويت بانتخابات المصريين فى الخارج

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاستعدادت للانتخابات الرئاسية

انتخابات 2018

محافظة البحرالاحمر




لا تفوتك
هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة