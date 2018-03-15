صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركزا للشرطة بباكستان إلى 9 قتلى و20 مصابا







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحارى، اليوم الخميس الذى استهدف مركز للشرطة بمدينة لاهور الباكستانية إلى 9 قتلى و20 مصابا.

وذكرشهود عيان، أن شخص يقود دراجة بخارية هاجم مركز تفتيش للشرطة فى مدينة لاهور وأحدث تفجيرا هائلا بالقرب من أحد المساجد وأمام مركز الشرطة.

وشيع الأهالى جثث الضحايا اليوم فى مشهد جنائزى مهيب.



الأهالى يشيعون الضحايا



تشييع الضحايا



جانب من التفجير



مراسم التشييع