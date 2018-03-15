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الخميس، 15 مارس 2018 11:55 ص
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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركزا للشرطة بباكستان إلى 9 قتلى و20 مصابا

الخميس، 15 مارس 2018 11:13 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مركزا للشرطة بباكستان إلى 9 قتلى و20 مصابا موكب جنائزى





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحارى، اليوم الخميس الذى استهدف مركز للشرطة بمدينة لاهور الباكستانية إلى 9 قتلى و20 مصابا.

وذكرشهود عيان، أن شخص يقود دراجة بخارية هاجم مركز تفتيش للشرطة فى مدينة لاهور وأحدث تفجيرا هائلا بالقرب من أحد المساجد وأمام مركز الشرطة.

وشيع الأهالى جثث الضحايا اليوم فى مشهد جنائزى مهيب.

الأهالى يشيعون الضحايا
الأهالى يشيعون الضحايا

 

تشييع الضحايا
تشييع الضحايا

 

جانب من التفجير
جانب من التفجير

 

مراسم التشييع
مراسم التشييع

 

موكب جنائزى لضحايا الحادث
موكب جنائزى لضحايا الحادث

 


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باكستان

لاهور

تفجير

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