صور.. احتفالية الوحدة الوطنية بقصر ثقافة طور سيناء







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، فعاليات حفل الوحدة الوطنية بعنوان "بيت العيلة" اليوم، بقصر ثقافة طور سيناء، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الثقافية.

حضر الحفل المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة وجمع من طلاب مدارس طور سيناء، وطلاب المعهد الأزهرى بطور سيناء.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، أعقبه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للطالب وائل محمد، تلاها الأصبوحة الشعرية، وقصيدة " أنا مصرى" لشاعر العامية محمود الأسوانى، أعقبها الشاعرة الصغيرة إيمان الأسوانى وقصيدة "الأخوة"، تلاها الشاعرة الشابة زينب سليمان والشاعرة مروة صالح وقصيدة "ابن سيناء" أعقبها فاصل من الإنشاد الدينى "نور الله" للموهوب الصغير وائل محمد، واختتمت الأصبوحة الشعرية مع الشاعرة الشابة زينب محمود، وقصيدة "مجنونة بحبك يا مصر" كلمات الشاعر محمود الأسوانى، ثم الندوة الثقافية بعنوان "الوحدة الوطنية" أدارها الباحث حمد شعيب مدير عام ثقافة جنوب سيناء، وتحدث خلالها الشيخ جابر شلتوت إمام وخطيب بالأوقاف، عن الوطن والوطنية من حيث المعنى والمفهوم مدللا على ذلك من الكتاب والسنة المطهرة.

كما تناول الشيخ حامد نور الدين، الترابط والتواصل الذى يميز مصر عن باقى دول العالم، واختتم الحفل، بعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر طور سيناء وتقديم عروضها الرائعة منها "مصر يا أم الدنيا، سيناء أرض الله"، أعقبها العرض الفنى "الملائكة" لزهور مدرسة الأهرام التجريبية، قدم الحفل الإعلامى أبو السعود أبو الفتوح.



احتفالية الوحدة الوطنية بقصر ثقافة طور سيناء



اثناء احتفالية الوحدة الوطنية بقصر ثقافة طور سيناء



جانب من احتفالية الوحدة الوطنية بقصر ثقافة طور سيناء