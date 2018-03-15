صور .. إفتتاح المعرض الثانى للمجلس الإقتصادي لسيدات أعمال الإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أفتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، المعرض الثانى للمجلس الإقتصادى لسيدات الأعمال بالإسماعيلية، بمشاركة أكثر من 100عارضة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة والمهندس محمد الصافي رئيس حى ثان الإسماعيلية، ولفيف من أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وسيدات الأعمال.

وتم تنظيم المعرض بمشاركة سيدات الأعمال مجانا و بدون مقابل إسهاما فى رفع والمعاناة عن كاهل المشاركات، والذي يعد احد الركائز الأساسية للمجلس، ويضم المعرض المنتجات الصغيرة واليدوية لسيدات وفتيات المحافظة وجميع أشكال المشغولات اليدوية، والمفروشات والأدوات المنزلية والإكسسوارات والملابس والمأكولات الجاهزة .

وأشاد محافظ الإسماعيلية، خلال افتتاح المعرض بما شهده وأثنى على جهود جميع المشاركات فى المعرض وحسن التنظيم، والذي يعد إضافة جديدة وانجاز لدور المرأة الإسماعيلاوية فى خدمة وتنمية المجتمع .

وأكدت الدكتورة دينا ياقوت المنسق العام للمعرض والمشرفة على التنظيم، على أن المجلس قرر إقامة المعرض للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح المعرض الأول الذي أقيم فى شهر يناير الماضى، والذي لاقى قبولا جماهيريا وهو فرصة لتسويق المنتجات التى يضمها المعرض من خلال مشاركة عدد من فتيات وسيدات الإسماعيلية اللاتي نجحن في تعلم حرف يدوية بسيطة، تحويلهن من طاقة معطلة إلى طاقة منتجة، والتعرف على منتجاتهن وتوفيرمكان لعرض المنتجات الخاصة بهن، بدون تكلفة خاصة بمكان العرض حتى يتثنى لهن عرض المنتجات بهامش ربح معقول يحقق لهن الكسب، ويجذب أكبر قدر من المواطنين والأهالي ويخلق نوعا من البيع والشراء، ويساهم في الترويج للمنتجات بما يخدم المشاركات في المعرض.

وأضافت ياقوت، أن المعرض يشمل العديد من المنتجات المختلفة من مأكولات مصرية وشامية وحلويات شرقية، ومشغولات يدوية تأخذ الطابع المصري والتراث، ومنتجات ملابس، ومفروشات وغيرة، وأن المعرض جاء إيمانا من مساندة المرأة التي ترغب في نجاح مشروعها ووضعها على الطريق الصحيح من خلال فتح قنوات شرعية وغير مكلفة ماديا، وفي نفس الوقت يضمن جذب الجمهور للتعريف بمنتجاتهن.

وأشار أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى أنه، يتم خلال المعرض عرض جميع المنتجات اليدوية الحرفية، وذلك بهدف مساهمة تشغيل الفتيات وتسويق منتجاتهن، وإتاحة فرص تسويق حقيقية لهن، بحضور ومشاركة عضوات وأعضاء المجلس الإقتصادي، وسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، ومشاركة التنفيذيين الشعبيين بالمحافظة.



المحافظ يفتتح معرض سيدات الأعمال



-المحافظ يتفقد المعرض



جانب من المشغولات اليديوة بالمعرض



فتيات يقدمن معروضاتهم داخل المعرض



المحافظ يتابع المشغولات بالمعرض