صور .. أهالي واحة سيوة يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي في مؤتمر جماهيري







مطروح – حسن مشالي

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمطروح، مساء الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا بواحة سيوة، جنوبي مرسى مطروح بـ 320 كيلو متر، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلن أهالي الواحة تأييدهم الكامل لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، من أجل إكمال مسيرة العطاء والتنمية.

حضر المؤتمر عدد من عمد ومشايخ قبائل سيوه والقيادات الشعبية والتنفيذية والشباب بواحة سيوة، بالإضافة إلي النائب الأسبق بلال أحمد بلال والشيخ عبد الرحمن الدميري شيخ مشايخ سيوة، والعمدة عبد المنعم إسرافيل المتحدث الرسمي لمجلس عمد ومشايخ مطروح، و حسن فتحي أبو قديرة منسق الحملة بمطروح ويعقوب الملاح منسق التنظيم علي مستوي المحافظة مطروح، وعدد من أعضاء الحملة بالمحافظة.

مؤتمر جماهيري لتأييد السيسي بواحة سيوة







خلال كلمة العمدة منعم اسرافيل في موتمر دعم السيسي







قبائل سيوة تعلن دعمها للرئيس السيسي







جانب من مؤتمر دعم السيسي بواحة سيوة



