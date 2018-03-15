صور.. أهالى قرية غرب الموهوب بالداخلة يعقدون مؤتمرا لدعم السيسى







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نظمت حملة "كلنا معك من أجل مصر" بالوادى الجديد مؤتمرا جماهيريا بقرية غرب الموهوب بالداخلة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى قرى غرب الموهوب وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بغرب الموهوب .

حضر المؤتمر المهندس منصور إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وبلاط وشرق العوينات والنائب برديس سيف الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة ووالمهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز الداخلة السابق والدكتور سيد هلال مدير عام إدارة الداخلة التعليمية وصابر زايد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية ومنسق عام المؤتمر، وعدد كبير من القيادات الشعبية وأهالى القرية حيث تضمن المؤتمر عددا من الفقرات المتنوعة وكلمات الحضور عن دعم الرئيس فى الانتخابات .

وقال صابر زايد منسق عام الحملة بالقرية، إن أهالى قرى غرب الموهوب يعلنون تأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويحرصون على الخروج لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل استكمال مسيرة التنمية والاستقرار التى بدأها الرئيس فى المرحلة الأولى ونجح فيها باقتدار، مؤكدا على أن نسبة المشاركة فى المؤتمر تعكس الوعى الذى يتمتع به أهالى غرب الموهوب وادراكهم لحجم المسئولية التى تستوجب الخروج وتأييد الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية فى كل ربوع الوطن بصفة عامة وفى محافظة الوادى الجديد بصفة خاصة .

وأضاف الحاج عربي كامل يمانى أحد رجال الأعمال بالمحافظة، أن أهالى المحافظة سوف يؤكدون على دعمهم الحقيقي للرئيس السيسى فى الانتخابات فعليا من خلال الخروج والتصويت من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الدولة والقضاء على الإرهاب وهى المحاور التي نجح الرئيس فى تحقيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن وعى أهالى المحافظة بأهمية المشاركة السياسية هو الدافع الحقيقي وراء ارتفاع نسبة المشاركة في المؤتمرات الداعمة لترشح السيسى لفترة ثانية .