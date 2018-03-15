صور.. أمن القاهرة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى العاصمة







كتب إبراهيم أحمد - أحمد حربى

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة مكبرة على مستوى العاصمة بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقوات أمن القاهرة وإدارة شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالقاهرة



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالقاهرة

وأسفرت الحملة بمشاركة اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق عن تنفيذ 1232 إزالة إدارية، وضبط 225 مخالفة إشغال طريق، 86 بائعا متجولا، 10 عربات فول، 65 إدارة بدون ترخيص، 80 محضر تلوث بيئة.



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالقاهرة



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالقاهرة

أما فى مجال المرور فقد تم تحرير 8085 مخالفة كلبش، 139 تعطيل حركة المرور، 1967 سحب تراخيص، 132 سير نقل، 9438 مخالفات نموذج 125، 60 طمس لوحات.



حملة مرورية مكبرة بشوارع العاصمة



حملة مرورية مكبرة بشوارع العاصمة

وتواصل الأجهزة الأمنية الحملات لحين القضاء على كل المظاهر السلبية وإعادتها لمظهرها الحضارى، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بالتزامن مع القيام بحملات أخرى فى كل المناطق والمحاور والميادين بالعاصمة على مدار اليوم لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.



حملة مرورية مكبرة بشوارع العاصمة

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية واستمراراً لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكل الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع.