صور.. أبناء الجالية المصرية فى أمريكا يحتشدون للتصويت بالانتخابات الرئاسية







كتب – محمود محيى

احتضنت ولايتى "نيويورك" و"نيوجرسى" فعاليات من "أجل الحشد" لتحفيز أبناء الجالية المصرية على الحرص فى المشاركة بايجابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية للمصريين بالخارج والمقرر لها أن تكون أيام 16 و17 و18 مارس الجارى.

ودعى المهندس ناصر صابر، رئيس المؤسسة المصرية الأمريكية لريادة الأعمال أبناء الحالية المصرية للمشاركة فى الندوة التى عقدت مساء الأربعاء الموافق 14 مارس الجارى، حيث شارك بالحضور فيها العديد من رموز وأبناء الجالية المصرية فى نيويورك ونيوجيرسى والعديد من ممثلى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والتى يرأس مجلس إدارتها أبناء مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك بالحضور شخصيات عامة وإعلاميين وناشطين سياسيين واجتماعيين، حيث رحب المهندس ناصر صابر بالحاضرين وبداية الندوة كانت بالسلام الوطنى المصرى والأمريكى وركز ناصر فى كلمته على أهمية أن نظهر بالصورة التى تعودنا أن تشير إلى الصورة الذهنية الحقيقية للمصريين فى عيون العالم وأن الحق الانتخابى هو واجب نحرص جميعا على الوفاء به.

اتيحت الفرصة للعديد من رموز الجالية المصرية ومن الشخصيات العامة والإعلاميين وممثلى المجتمع المدنى أن يتحدثوا إلى الحضور عن الدور المنوط بهم خلال فترة الانتخابات والتى من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة القادم وتستمر حتى يوم الأحد بمقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى مانهاتن من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وتم عرض فيلم وثائقى عن الاستعداد للانتخابات وفيلم اخر عن تجربة ناصر صابر مع العمل العام فى أمريكا ومصر.

وتحدثت نورهال صابر إحدى أبناء الجيل الثانى من أبناء الجالية المصرية عن مدى اهتمام جيلها بالشأن المصرى العام وكيف أنهم حريصون على المشاركة بإيجابية لدعم الاستقرار والتنمية فى مصر والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

ثم كانت كلمة الأستاذ سمير بسيونى والذى بحكم عمله وخبراته المتراكمة فى العمل العام بالمجتمع الأمريكى والذى عرض الجديد من الأفكار التى تهدف إلى إظهار القدرات والمهارات التى يتمتع بها من أبناء مصر فى أمريكا، ودعى بسيونى إلى تكاتف أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة وأهمية الرد على هجوم بعض وسائل الإعلام الأمريكية على مصر.

وتحدثت نائبة البرلمان المصرى نادية هنرى ودعت أبناء المصريين بالخارج للمشاركة فى العملية الانتخابية ، وتحدثت عن إعجابها الشديد وانبهارها فى كل زيارة إلى الولايات المتحدة عندما تلتقى بأبناء الجالية المصرية، حيث أشادت بمدى حبهم وانتمائهم للوطن الأم وحرصهم على الانخراط فى العمل العام.

وأكدت للحاضرين أنها عند العودة لمصر ستنقل للزملاء أعضاء البرلمان المصرى ماشاهدته من حرص أبناء الجالية المصرية على الوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع، خاصة أن موضوع الانتخابات تعكس بقدر كبير مدى حرص المصريين فى الخارج على إظهار حبهم وولائهم وانتمائهم لبلدهم مصر قد تسابق الحضور فى التطوع للتجهيز لسيارات للمساعدة فى نقل الناخبين للقنصلية المصرية فى منهاتن من كافة أنحاء نيوجيرسى.

فى نهاية اللقاء تم التوصل إلى توصيات ومنها التركيز على أهمية إشراك الجيل الثانى من أبنائنا فى العمل العام تصميم موقع على شبكة المعلومات من اجل التواصل بين ابناء الجالية فى نيويورك ونيوجرسى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى الأمريكية.



