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صحيفة: سجون بلجيكا تحتجز 237 إرهابيا فى زنازين مخصصة لهم منذ 2015

الخميس، 15 مارس 2018 12:05 م
صحيفة: سجون بلجيكا تحتجز 237 إرهابيا فى زنازين مخصصة لهم منذ 2015 سجن فى بلجيكا - صورة أرشيفية





كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة 7 سور7 البلجيكية، اليوم الخميس، إن الزنزانة المخصصة لسجناء الإرهاب والفكر المتطرف والذى تم إنشاؤه فى البلاد عام 2015، يضم عدد كبير من السجناء يتعدى 237 شخصا، وأن هؤلاء الأشخاص متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب ، والتطرف الدينى ومحاولات.

 

وأشارت الصحيفة البلجيكية وفقا لتقارير الأمن الفيدرالى، إلى أن من بين تلك المسجونين 22 شخصا يعدون الأخطر فى بلجيكا، لما لهم من تأثير "سحرى"، فى إقناع الشباب للإنضمام إلى التنظيمات المتطرفة، وبث الفكر الدينى المتشدد الذى يجيز قتل أشخاص بعينهم حسب معتقداتهم وديانتهم.

 

ويشار إلى أن تلك الزنزانة خصصت لهؤلاء الأشخاص فى عام 2015 أى بعد هجمات باريس وبروكسل الإرهابية التى هزت العالم أجمع، ويهدف إلى عزل المتطرفين والإرهابيين فى مكان مغلق مخصص لهم، من أجل إعادة تأهيلهم قبل الإفراج عنهم وإدماجهم مع المجتمع.

 


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