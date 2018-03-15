"صحيفة": حل البرلمان الماليزى بين أواخر الشهر الجارى







كوالالمبور (رويترز)

قالت صحيفة "ذا ستار"، اليوم الخميس، إن البرلمان الماليزى سيحل فى 28 أو 29 أو 30 مارس، مما يمهد الطريق للانتخابات العامة التى يجب أن تجرى بحلول أغسطس.

وأضافت أن حكومة جديدة ستكون قد شكلت قبل منتصف مايو، وهو ما يشير إلى أن موعد الانتخابات ربما يحدد فى نهاية أبريل أو أوائل مايو.

وذكر محللون ومصادر فى الحزب الحاكم لرويترز هذا الأسبوع، أن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق واثق من الفوز فى الانتخابات التى قد يدعى إليها فى أبريل، وتنتهى ولاية الحكومة الحالية فى 24 يونيو.

وواجهت حكومة نجيب فضيحة تتعلق بصندوق الاستثمار (1إم دى بي) الذى تديره الدولة، وأدت هذه الفضيحة إلى تحولات لم يسبق لها مثيل فى القوى السياسية فى ماليزيا حيث قد يتعرض حكم حزب يتولى السلطة منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1957 للخطر.

وبرز رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، الذى ساعد فى تأسيس حزب المنظمة الوطنية للملايو الحاكم، وتحالفه المعارض بوصفهما مصدر تحد كبير لنجيب الذى ينفى ارتكاب أى مخالفات فيما يتعلق بصندوق الاستثمار.