صحة الغربية: الكشف على 19 ألفا و150حالة ضمن مبادرة مصر خالية من فيروس سى







الغربيه محمد طارق

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، حملات للكشف على المواطنين، واكتشاف الحالات المصابة بفيروس سى، وصرف العلاج لهم.

وصرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأن إجمالى عدد المترددين على العيادات حتى الآن بلغ 19ألف و150 حالة، وبلغ عدد الحالات التى تم فحصها حتى الآن 17ألف و887 حالة، وبلغ عدد الحالات الإيجابية P.C.R 968 حالة، وعدد الحالات التى استلمت العلاج 356 حالة، وجارى استكمال باقى الفحوصات لباقى المترددين وصرف العلاج اللازم لهم.

ووجه محافظ الغربية، بتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحض للاكتشاف المبكر لهذا المرض، وكذا توفير العلاج وصرفه للمرضى بأقصى سرعة، والمتابعة المستمرة للحالات المرضية.