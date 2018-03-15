صحة الأقصر: تشكيل لجنة للإشراف على جناح الغسيل الكلوى بمستشفى حميات الحبيل







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، تشكيل لجنة للإشراف على الجناح الخاص الذى يجرى تجهيزه فى مستشفى حميات الأقصر بالحبيل، تمهيداً لاستقبال مرضى الغسيل الكلوى فيروس B.

وأضاف السيد عبد الجواد، أن تشكيل اللجنة يأتى بعد موافقة محافظ الأقصر محمد بدر، على المقترح الذى تقدمت به مديرية الصحة والخاص بنقل مرضى الغسيل الكلوى فيروس B الذين يتلقون العلاج بالمبنى القديم بمستشفى الأقصر العام، إلى جناح خاص بمستشفى حميات الأقصر بالحبيل، وذلك طبقاً لمعايير مكافحة انتشار العدوى بوزارة الصحة التى توصى بوجود مرضى الغسيل الكلوى فيروس B فى مستشفى الحميات أو فى مكان معزول، حفاظاً على حياة المرضى من انتشار العدوى.

يشار إلى أنه منذ عامين، تم تخصيص أحد مبانى مستشفى الحميات بالحبيل، لتضم مركز علاج فيروس سي والمقام بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة ، ويعد المركز الوحيد الذى تم إنشاؤه لعلاج 12 ألف مريض بفيروس سى من أهالى الصعيد.

تشهد محافظة الأقصر جهوداً كبيرة للارتقاء بالقطاع الصحي من خلال عمليات تطوير المستشفيات، وإضافة إنشاءات وصروح طبية جديدة؛ لتقديم خدمة علاجية مناسبة تليق بأهالي المحافظة، وتشمل مستشفيات جديدة دخلت الخدمة، من بينها مستشفى الأقصر العام، الذى افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المرحلة الثانية من تطويره عبر الفيديو كونفرانس، والمعد ليكون مستشفى تعليميًا لكلية طب الأقصر، التي من المقرر أن تبدأ بها الدراسة قريباً، وكذلك مستشفى أرمنت الجديد، الذي يعمل حاليا في مراحل التشغيل التجريبي، منذ عدة أشهر، ويوجد به كافة الإمكانيات الطبية والأجهزة الحديثة.

ويشمل تطوير المنظومة الطبية بالأقصر، تطوير 6 مشروعات أخرى، منها الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى إسنا، بتكلفة 600 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ فيها أكثر من 80 %، وكذلك مستشفى البياضية، والذي يتم إعداده ليكون أول مستشفى تخصصي حكومي للنساء والولادة في جنوب الصعيد، وبها قسم للأطفال المبتسرين حديثي الولادة، كما يجري إنشاء مركز تدريب للأطباء بمستشفى الأقصر الدولي، وإنشاء مركز لوجيستي للأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك دراسة إنشاء مركز لعلاج أمراض السكر.