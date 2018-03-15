شيخ الأزهر يستهل زيارته للبرتغال بلقاء عدد من سفراء الدول فى لشبونة







لؤى على

استهل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، زيارته للعاصمة البرتغالية لشبونة، مساء أمس الأربعاء، بلقاء عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء الجالية الإسلامية فى لشبونة، وذلك فى حضور السفير على العشيرى سفير مصر بالبرتغال، وفريتش فيراس مدير المعهد الدبلوماسي البرتغالى، وإيزابيل بشتانه مستشار رئيس جمهورية البرتغال للشؤون الدبلوماسية، وعبد المجيد وكيل رئيس الجمعية الإسلامية بلشبونة.

تقدم الإمام الأكبر بخالص الشكر والتقدير للبرتغال رئيسا وحكومة وشعبا، مؤكدا أن الأزهر الشريف يقوم بما يمليه عليه الواجب الدينى والثقافى والأخلاقى من خلال تعليم يربي الناشئة على التعددية الفكرية والمذهبية والانفتاح على الأديان الأخرى فكريا وثقافيا، مشددا على أن الأزهر هدفه البحث عن السلام والدعوة إليه والتمكين منه شرقا وغربا وإزالة ما بين الأديان والمذاهب من صراعات مفتعلة، لافتا إلى أن الأزهر يسعى إلى السلام بين الشرق والغرب عبر مؤتمرات الأزهر للسلام والمواطنة ومواجهة الإرهاب، وجولات الحوار مع كنيسة كانتربيري ومجلس الكنائس العالمي وكذلك لقاء بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الذي وصفه الإمام الأكبر بأنه رجل سلام بامتياز.

من جانبه، رحب ممثلو الدولة الحاضرون بالإمام الأكبر، معربين عن تقديرهم لتلبيته الدعوة لزيارة البرتغال، مشيدين بجهود مرصد الأزهر العالمي فى مواجهة الفكر المتطرف.

من جهتهم، رحب وفد الجاليات الإسلامية الإمام الأكبر فى البرتغال، متمنين أن يواصل الأزهر نجاحاته التى حققها على أرض الواقع وانتشاره من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، مشددين على ضرورة توفر إصدارات الأزهر الشريف باللغة البرتغالية للتواصل مع الشباب حتى يفهموا الإسلام على النحو الصحيح.