شعبة الدواجن: نتوقع تراجع الأسعار اللحوم البيضاء منتصف أبريل المقبل







كتب حسام الشقويرى

توقع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية تراجع أسعار الدواجن الحية بداية منتصف شهر أبريل المقبل، وذلك استعدادا للموسم الرمضانى وبداية استئناف المزارع المغلقة نشاطها، مما يؤدى إلى استقرار أسعارها بعد الارتفاع المفاجئ الذى حدث خلال الفترة الحالية.

وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع أسعار الدواجن الحية وصل لأكثر من ٤ جنيهات فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف لافتا إلى ضرورة تطوير صناعة الدواجن وإقامة المزارع المغلقة فى الظهير الصحراوى لزيادة الإنتاج وسد الفجوة الحالية.

وكانت أسعار الدواجن الحية قد شهدت أمس الثلاثاء ارتفاعا حوالى 4 جنيهات فى الكيلو مقارنة بأسعار الإثنين، وذلك بسبب نقص المعروض لتوقف عدد من المزارع عن العمل فى الوقت الحالى وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج لافتا إلى وصول سعر طن العلف لأكثر من 7200 جنيه.

وبحسب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة فإن سعر فراخ التسمين وصل إلى 24 جنيها للكيلو فى المزرعة والمستهلك 28 جنيها والفراخ البلدى 32 جنيها مزرعة ومستهلك بينما انخفض سعر الرومى من 31 إلى 25 جنيها للكيلو وتراوح سعر الكتكوت من 6 إلى 8 جنيهات بحسب الشركة المنتجة.