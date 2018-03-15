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شعبة أدوية الإسكندرية تعلن تأييدها للرئيس

الخميس، 15 مارس 2018 08:14 م
شعبة أدوية الإسكندرية تعلن تأييدها للرئيس مؤتمر شعبة الأدوية





الإسكندرية - هناء أبو العز
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أعلنت شعبة تجار ومصنعى الأدوية بالإسكندرية برئاسة الدكتور سمير صديق، تأييدها الكامل ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، وذلك استكمالا للجهود العظيمة فى مجال التنمية ومكافحة الإرهاب.

 وفى ذات السياق أكد الدكتور محيى عبيد لنقيب العام لنقابة الصيدلية، دعم النقابة وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأشاد النقيب العام خلال ندوة عقدت عصر اليوم الخميس بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل، بجهود الرئيس بالنهوض بالدولة خلال الفترة الماضية وبجهود القوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة فى الحرب ضد الإرهاب.

 


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