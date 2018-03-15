شركة طيران أمريكية تدفع 50 دولارا تعويضا عن إصابة قط







رويترز

أصدرت محكمة استئناف فى ولاية نيويورك الأمريكية حكما بإلزام شركة دلتا إيرلاينز بدفع 50 دولارا فقط لامرأة تعرض قطها الصغير البالغ من العمر ثمانية أسابيع لكسر فى الفخذ عند نقله على متن رحلة إلى مطار لاجوارديا.

وألغى قرار محكمة الاستئناف فى بروكلين الذى صدر أمس الأربعاء حكم محكمة أدنى كان فى صالح المرأة التى اشترت القط، وهو من نوع السافانا، مقابل 2300 دولار.

ويأتى القرار بعد يومين من نفوق جرو عمره عشرة أشهر خلال رحلة لشركة يونايتد إيرلاينز للطيران بعد أن أمرت مضيفة بوضعه فى صندوق الأمتعة العلوى فى مقصورة الركاب بالطائرة.

وسعت باتريشيا لنتينى، لأن تدفع دلتا تكاليف جراحة أجريت لقطها برينس مادوكس ونفقات أخرى، بعد ما عاناه القط من ألم كبير بعد عودته للمنزل فى أغسطس 2015، قبل أن يشخص طبيب بيطرى إصابته لاحقا، وقالت محكمة الاستئناف إن "قسيمة الشحن الجوى" لنقل القط عن طريق خدمة الشحن بشركة دلتا تقلص مسؤولية الشركة، وقالت رينيه مايت محامية لنتينى عبر الهاتف إن الحكم "مفاجئ جدا".

وتنوى مايت مناقشة الخيارات القانونية المتاحة مع موكلتها، وقالت إن برينس مادوكس لا يزال يعرج فى مشيته، ولم ترد شركة دلتا على طلب للتعليق.