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الخميس، 15 مارس 2018 05:18 م
خالد صلاح
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شتات أويل النرويجية تغير اسمها إلى إكينور

الخميس، 15 مارس 2018 04:52 م
شتات أويل النرويجية تغير اسمها إلى إكينور النفط- ارشيفية





أوسلو (رويترز)
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قالت شتات أويل النرويحية للنفط اليوم الخميس إنها ستغير اسمها إلى إكينور بما يتشمى مع التزامها بأن تكون شركة طاقة شاملة.

وقالت الشركة إن الاقتراح، الذى سيقدم خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوى يوم 15 مايو، حصل بالفعل على دعم من الدولة وهى المالك الرئيسى للشركة بحصة نسبتها 67 بالمئة.

وقال إلدار سايترى الرئيس التنفيذى للشركة فى بيان "بالنظر إلى التحول العالمى فى الطاقة وطريقة تطورنا إلى شركة طاقة شاملة فقد أصبح من الطبيعى تغيير الاسم".

وأضاف "يجسد اسم إكينور تراثنا وقيمنا وما نطمح له مستقبلا".

وقالت الشركة إن اسم الشركة الجديد من مقطعين: الأول يرمز لبادئة كلمات تعبر عن التوازن والمساواة والثانى يرمز لاسم النرويج.


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