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شاهد فى محاكمة قتلة عفروتو: أهل المجنى عليه اقتحموا المستشفى وسرقوا جثته

الخميس، 15 مارس 2018 02:36 م
شاهد فى محاكمة قتلة عفروتو: أهل المجنى عليه اقتحموا المستشفى وسرقوا جثته الضابط المتهم بقتل عفروتو





كتب كريم صبحى
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استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين هشام السيد، وأحمد الغندور لشهادة ضابط مجرى تحريات واقعة الهجوم على مستشفى المقطم من أهل المجنى عليه عفروتو .

 

وبسؤال طارق جميل سعيد محامى المتهم بقتل المجنى عليه للضابط محرر واقعة الهجوم من قبل أهل المجنى عليه على مستشفى المقطم، فشهد أمام المحكمة أن أهل وأصدقاء المجنى عليه اقتحموا مستشفى المقطم وسرقوا جثة المجنى عليه، وتوجهوا بها إلى منزله.

 

وبسؤال دفاع المتهم له عن الفترة ما بين سرقة جثة المجنى عليه من المستشفى وعودتها عن طريق الشرطة أفاد بأن الجثة ظلت خارج المستشفى عقب سرقتها قرابة 5 ساعات قبل أن تعود.

 

وأشار إلى أن الجثة وصلت إلى المستشفى ولم يلاحظ عليها أى علامات ظاهرية.


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