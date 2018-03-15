"شائعات ضد الأزهريات" ندوة لطالبات المعاهد الأزهرية بدمياط







دمياط-معتز الشربينى

نظم مجمع معاهد فتيات دمياط، اليوم الخميس، ندوة موسعة بعنوان "شائعات ضد الأزهريات" ضمن جولة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بمعاهد منطقة دمياط الأزهرية حاضر فيها الدكتور تامر خضر المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.

حضر الندوة الشيخ يسرى سليمان مدير التعليم الإعدادى والشيخ محمد بدير وكيل إدارة دمياط وأمل عبد الرازق عميدة معهد فتيات دمياط النموذجي وأمل طمان وكيلة المعهد وسلوى سعد عميدة معهد فتيات دمياط الإعدادى.

وأعلن الدكتور تامر خضر بدء حوار مفتوح مع الطالبات حول أبرز الشائعات التى تواجهها الأزهريات، قائلا: إن الصورة المغلوطة لدى المجتمع عن فتيات الأزهر جزء كبير منها بسبب عدم شجاعة الأزهريات للتعبير عن أنفسهن وتقديم أنفسهن بعلمهن وأخلاقهن، ومن ناحية أخرى قدمت الطالبات بمجمع المعاهد عددًا من فقرات الإنشاد الدينى ضمن أنشطة المجمع.