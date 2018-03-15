"شائعات ضد الأزهريات" ندوة لطالبات المعاهد الأزهرية بدمياط

"شائعات ضد الأزهريات" ندوة لطالبات المعاهد الأزهرية بدمياطالخميس، 15 مارس 2018 06:34 م
جانب من الندوة
دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق
نظم مجمع معاهد فتيات دمياط، اليوم الخميس، ندوة موسعة بعنوان "شائعات ضد الأزهريات" ضمن جولة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بمعاهد منطقة دمياط الأزهرية حاضر فيها الدكتور تامر خضر المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.
حضر الندوة الشيخ يسرى سليمان مدير التعليم الإعدادى والشيخ محمد بدير وكيل إدارة دمياط وأمل عبد الرازق عميدة معهد فتيات دمياط النموذجي وأمل طمان وكيلة المعهد وسلوى سعد عميدة معهد فتيات دمياط الإعدادى.
وأعلن الدكتور تامر خضر بدء حوار مفتوح مع الطالبات حول أبرز الشائعات التى تواجهها الأزهريات، قائلا: إن الصورة المغلوطة لدى المجتمع عن فتيات الأزهر جزء كبير منها بسبب عدم شجاعة الأزهريات للتعبير عن أنفسهن وتقديم أنفسهن بعلمهن وأخلاقهن، ومن ناحية أخرى قدمت الطالبات بمجمع المعاهد عددًا من فقرات الإنشاد الدينى ضمن أنشطة المجمع.
إضافة تعليق
أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال
"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة