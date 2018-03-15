س وج.. أسباب تشكيل لجنة برئاسة نقيب الأسنان للإشراف على انتخابات التجديد النصفى







كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى المقرر لها 22 مارس المقبل، وذلك برئاسة الدكتور ياسر الجندى النقيب العام، وعضوية أعضاء هيئة المكتب غير المشاركين بالانتخابات، والمستشار القانونى للنقابة.

لماذا تم تشكيل لجنة برئاسة النقيب للإشراف على الانتخابات؟

نتيجة لاستقالة أعضاء اللجنة المحايدة التى تم تشكيلها بناءا على قرار لمجلس النقابة، رفضا من جانبهم للتدخل فى أعمالهم، وتمسك النقيب برئاسة اللجنة.

وهل يحق للنقيب رئاسة لجنة الانتخابات؟

لا يوجد ما ينص فى اللائحة على إشراف النقيب على الانتخابات، ولكن يوجد مادتين فقط تخص النقيب فى العملية الانتخابية، وهما 20 و21، وحددتا أن يوقع النقيب على نتيجة الانتخابات فقط.

على أى أساس إذن يتمسك النقيب برئاسة لجنة الانتخابات؟

بصفته النقيب العام، وأن رئاسة كافة لجان النقابة حق أصيل له، رغم عدم قانونية ذلك.

لماذا لم يتم تشكيل لجنة أخرى، بعيدة عن أعضاء اللجنة المستقيلة؟

حاول مجلس النقابة التواصل مع مجموعة من أطباء الأسنان، وبالفعل تم تشكيل لجنة ثانية للإشراف على الانتخابات، إلا أن تمسك النقيب على رئاسة اللجنة، حال دون إتمام تشكيلها.

هل تصبح نتائج الانتخابات معرضه للطعن، لإعلان قوائم المرشحين قبل تشكيل اللجنة؟

قد تكون معرضه للطعن، إلا أن أعضاء النقابة أجروا بعض المجهودات لضمان صحة إجراءات إعلان القوائم النهائية للمرشحين، من خلال التواصل مع أسماء الأعضاء الذين تنازلوا عن ترشحهم للتأكد من قرارهم الأخير.

وما تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات الجديدة؟

أعضاء هيئة المكتب غير المشاركين بالانتخابات، وهم الدكتور ياسر الجندى النقيب العام لأطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل وكيل النقابة، الدكتور محمد بدوى أمين الصندوق، والدكتور أشرف زعلوك أمين الصندوق المساعد.

هل سيتم إجراء تغيير بموعد إجراء انتخابات التجديد النصفى؟

لا، لجنة الإشراف على الانتخابات الجديدة ملتزمة بموعد إجراء التصويت بالانتخابات، والمقرر له 22 مارس المقبل بكافة المحافظات.