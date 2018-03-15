سلطات الطيران المدنى تناقش عودة الحركة بين مطارى القاهرة وأربيل بالعراق







كتبت رحاب نبيل

تناقش سلطات الطيران المدنى ، اليوم الخميس، خطة عودة الطيران بين مطار القاهرة الدولى ومطار أربيل بالعراق، بعد أن قررت السلطات العراقية فتح مطارى السليمانية وأربيل للطيران الدولى بشكل رسمي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى فى بيان صحفى، بفتح مطارى السليمانية وأربيل للطيران الدولى بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين.

وأكدت مصادر بالطيران المدنى أنه من المتوقع عودة الطيران بين مطارى مصر واربيل قريبا .

يذكر أن سلطات الطيران المدنى ، أعلنت وقف رحلاتها بين القاهرة وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ، بعد تلقيها إخطارا من سلطات الطيران المدنى العراقية بوقف الرحلات، وتنظم مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وأربيل.