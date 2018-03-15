سلسلة متاجر لعب الأطفال الشهيرة "تويز آر أص" تغلق جميع فروعها فى أمريكا







رويترز

قالت شركة (تويز آر أص) صاحبة سلسلة متاجر لعب الأطفال الشهيرة للتجزئة، اليوم الخميس، إنها ستغلق جميع فروعها فى الولايات المتحدة بعد فشلها فى العثور على مشتر أو التوصل لاتفاق للهيكلة مع المقرضين لإنقاذها من الإفلاس، وتسعى الشركة للحصول على موافقة لتصفية مخزونها فى متاجرها بالولايات المتحدة التى يبلغ عددها 735.

ويمثل إغلاق (تويز آر أص) و(بيبيز آر أص) ضربة لأجيال من المستهلكين ومئات من صانعى لعب الأطفال الذين باعوا منتجاتهم فى فروع السلسلة بالولايات المتحدة مثل شركة ماتيل منتجة الدمية باربى وشركة ليجو.

وقالت الشركة إنها تجرى مناقشات مع بعض الأطراف المهتمة بعقد صفقة لضم ما يصل إلى 200 أعلى متاجرها فى الولايات المتحدة أداء إلى عملياتها فى كندا.

وقال الرئيس التنفيذى لتويز آر أص ديف براندون "لم يعد لدينا الدعم المالى اللازم لمواصلة عمليات الشركة فى الولايات المتحدة. لذا نقوم بعملية منظمة لوقف عملياتنا الأمريكية".