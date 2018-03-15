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سكرتير مساعد محافظة سوهاج: انتهاء المشروعات التنموية بـ20 قرية بالمحافظة

الخميس، 15 مارس 2018 09:37 ص
سكرتير مساعد محافظة سوهاج: انتهاء المشروعات التنموية بـ20 قرية بالمحافظة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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عقد المحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج اجتماعا مع فريق عمل هيئة بلان، وبحضور كل من وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والهيئة القومية لتعليم الكبار وعدد من رؤساء المراكز ومدير إدارة التنمية بديوان عام المحافظة، وعدد من مديرى إدارات التنمية بمختلف مراكز المحافظة.

 

وقال شلبي، إن الاجتماع ناقش الإنجازات التى تمت من خلال مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية "بادر بسوهاج " والتى تضمنت انتهاء المرحلة الأولى للمشروع من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية فى 20 قرية بكل من مراكز (طما - طهطا - المراغة - ساقلتة - اخميم) حيث تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وذلك فى عدد من المجالات منها التمكين الاقتصادى والبيئة الصحية الآمنة والتعليم الرسمى وغير الرسمى.

 

وشدد شلبي على ضرورة متابعة هذه المشروعات على كافة المستويات لضمان تحقيق الأهداف التى وضعت من أجلها تلك المشروعات، معلنا عن بدء المرحلة الثانية للمنح الفرعية والتى تضمنت تمويل 38 مشروعا تنمويا بعدد 38 قرية بمختلف المراكز بنطاق المحافظة.


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