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الخميس، 15 مارس 2018 03:13 م
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سقوط عاطل وراء سرقة هواتف محمولة من أصحاب المحلات بـ 6 أكتوبر

الخميس، 15 مارس 2018 02:31 م
سقوط عاطل وراء سرقة هواتف محمولة من أصحاب المحلات بـ 6 أكتوبر موبيلات مسروقة-أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من أصحاب المحلات بأكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى سرقة عدد من الهواتف المحمولة من أصحاب المحلات بأكتوبر.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 حوادث سرقة هواتف، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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