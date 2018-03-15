سقوط عاطل وراء سرقة هواتف محمولة من أصحاب المحلات بـ 6 أكتوبر

سقوط عاطل وراء سرقة هواتف محمولة من أصحاب المحلات بـ 6 أكتوبرالخميس، 15 مارس 2018 02:31 م
موبيلات مسروقة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من أصحاب المحلات بأكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى سرقة عدد من الهواتف المحمولة من أصحاب المحلات بأكتوبر.
وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 حوادث سرقة هواتف، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة